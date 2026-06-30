Culiacán, Sin. a 30 de junio. - La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que se continúa trabajando en la carpeta de investigación que se abrió, por la denuncia que presentó la exdirigente estatal del PRI y diputada local, Paola Gárate Valenzuela, en relación a la corona fúnebre que fue colocada fuera de su hogar.

Sin dar mayores detalles de los avances que se tienen de este hecho que fue interpretado por la denunciante como un acto de intimidación, señaló que se recopilan evidencias y testimonios con relación a este caso, para integrar la carpeta de investigación respectiva.

La fiscal general del Estado externó que se continúan con las investigaciones necesarias hasta esclarecer este hecho que denunció en su momento la diputada local, Garate Valenzuela la cual ya dio su versión.

Según las investigaciones, la noche del miércoles 10 de junio, la diputada local del PRI descubrió que una ofrenda floral fúnebre fue colocada fuera de la puerta de la entrada de su casa, en una de las colonias de Culiacán, lo que interpretó como una amenaza.

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Nueve días después, un juez federal, ordenó que se le brindará protección a la expresidenta estatal del PRI y diputada local, Paola Gárate Valenzuela y su familia y se les brindará auxilio en caso de requerirlo, ante la ofrenda fúnebre que le fue colocada a las puertas de su casa, en la capital del estado.

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A través de un comunicado emitido por la legisladora local, dio a conocer que la resolución de la autoridad judicial federal recomienda que, en caso de requerirlo, se realice rondines en torno a su domicilio particular.

Las medidas dispuestas por el Juez Federal abarcan desde la presidencia de la República, la secretaria de Gobernación, de la Defensa Nacional, la secretaria de la Marina, la Guardia Nacional, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Según la información dada a conocer, por Garate Valenzuela, esta suspensión se deriva de la demanda del amparo indirecto que presentó para que se le otorgara medidas de protección urgente ante las amenazas e intimidación que ha sido víctima.

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