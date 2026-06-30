[Publicidad]
Culiacán, Sin. a 30 de junio. - La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que se continúa trabajando en la carpeta de investigación que se abrió, por la denuncia que presentó la exdirigente estatal del PRI y diputada local, Paola Gárate Valenzuela, en relación a la corona fúnebre que fue colocada fuera de su hogar.
Sin dar mayores detalles de los avances que se tienen de este hecho que fue interpretado por la denunciante como un acto de intimidación, señaló que se recopilan evidencias y testimonios con relación a este caso, para integrar la carpeta de investigación respectiva.
La fiscal general del Estado externó que se continúan con las investigaciones necesarias hasta esclarecer este hecho que denunció en su momento la diputada local, Garate Valenzuela la cual ya dio su versión.
Según las investigaciones, la noche del miércoles 10 de junio, la diputada local del PRI descubrió que una ofrenda floral fúnebre fue colocada fuera de la puerta de la entrada de su casa, en una de las colonias de Culiacán, lo que interpretó como una amenaza.
Lee también Destruyen huachitúnel en Pachuca, Hidalgo; suman 18 túneles detectados durante la actual administración
Nueve días después, un juez federal, ordenó que se le brindará protección a la expresidenta estatal del PRI y diputada local, Paola Gárate Valenzuela y su familia y se les brindará auxilio en caso de requerirlo, ante la ofrenda fúnebre que le fue colocada a las puertas de su casa, en la capital del estado.
[Publicidad]
A través de un comunicado emitido por la legisladora local, dio a conocer que la resolución de la autoridad judicial federal recomienda que, en caso de requerirlo, se realice rondines en torno a su domicilio particular.
Las medidas dispuestas por el Juez Federal abarcan desde la presidencia de la República, la secretaria de Gobernación, de la Defensa Nacional, la secretaria de la Marina, la Guardia Nacional, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Según la información dada a conocer, por Garate Valenzuela, esta suspensión se deriva de la demanda del amparo indirecto que presentó para que se le otorgara medidas de protección urgente ante las amenazas e intimidación que ha sido víctima.
[Publicidad]
Refuerzan operativos en BCS previo a partido México vs Ecuador; autoridades llaman a la población a celebrar de manera responsable
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
César Cravioto y Pablo Vázquez ofrecen disculpas públicas por agresiones a buscadoras; "lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy"
Metrópoli
Suman cuatro días de operativo para capturar a tigre de bengala en Tepetlaoxtoc, Edomex; escapó del lugar donde era resguardado
Metrópoli
Gobierno de CDMX coloca 600 contenedores de basura en Reforma; busca mantener limpio el festejo
Metrópoli
Colectivos de madres buscadoras exigen disculpa pública por presuntas agresiones de policías en Calzada de Tlalpan; hubo empujones, acusan
Espectáculos
¡Contra la IA! Madonna critica uso de inteligencia artificial en el arte moderno
Al día
Gobierno de la CDMX recomienda a la población tener preparada “Mi Mochila de Vida” ante sismos
Al día
¡TOMA PRECAUCIONES! Alertan por lluvias en CDMX
Fútbol
¡Karma por el "No era penal"! Ronald Koeman renuncia como director técnico de Países Bajos