Culiacán, Sin. - Un juez federal dispuso que se le brinde protección a la expresidenta estatal del PRI y diputada local, Paola Gárate Valenzuela, y su familia. Se les brindará auxilio en caso de requerirlo, ante la corona fúnebre que le fue colocada a las puertas de su casa, en la capital del estado.

A través de un comunicado emitido por la legisladora local, dio a conocer que la resolución de la autoridad judicial federal recomienda que, en caso de requerirlo, se realicen rondines en torno a su domicilio particular.

Las medidas dispuestas por el juez federal abarcan desde la presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

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Según la información dada a conocer por Gárate Valenzuela, esta suspensión se deriva de la demanda del amparo indirecto que presentó para que se le otorgaran medidas de protección urgente ante las amenazas e intimidación de las que ha sido víctima.

La noche del pasado día 10 de junio, la diputada local del PRI y exdirigente estatal de este instituto político descubrió que una ofrenda fúnebre fue colocada fuera de la puerta de entrada de su casa, lo que interpretó como una amenaza.

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JACL/cr