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Culiacán. - Familiares de Francisco Javier Ibarra Rodríguez de 56 años solicitaron a través de las redes sociales la colaboración de ciudadanos para localizarlo, ya que desde el pasado martes perdieron toda comunicación con él en la ciudad de Los Mochis.
La hija de este profesionista, Ana Paula Ibarra Beltrán, divulgó un video en el que detalló que desde el pasado 16 de junio perdieron toda la comunicación con él, por lo que pidió a las personas que puedan tenerlo retenido que lo dejen en libertad sano y salvo.
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En su petición la jovencita señaló que cualquier persona que tenga información sobre su padre puede llamarlos y aportarla, ya que para ellos es muy importante conocer qué le sucedió, ya que su larga ausencia los tiene preocupados.
Ana Paula, en su video, externó “les pido de todo corazón que me ayuden a compartir este video; tal vez alguien lo vio o tengan información que permita traerlo nuevamente a la casa, en la ciudad de los Mochis.
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