Estados | 18-06-26 | 21:31 | Actualizada | 18-06-26 | 21:31 |

Culiacán, Sin. 18 de junio. - El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, , uno de los nueve funcionarios y exfuncionarios que pesan en su contra una acusación en Estados Unidos por ligas con grupos de la delincuencia organizada, gestiona su jubilación anticipada.

Los miembros de la LXV: Legislatura local dieron lectura a la iniciativa del ejecutivo estatal que propone conceder pensión por retiro anticipado, al exjefe policiaco, con un monto de 67 mil pesos mensuales, por lo que se envió a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen.

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El Congreso del Estado, tendrá que analizar esta iniciativa del jefe del ejecutivo estatal, para determinar si procede otorgarle dicha pensión anticipada, a Contreras Núñez, el cual apareció en una lista de diez funcionarios, un Senador y exfuncionarios, sobre los que el gobierno de Estados Unidos solicitó su detención con miras a su extradición.

Sobre esta acusación, el gobernador del estado, , el dia primero de mayo solicitó licencia temporal para separarse del cargo, lo mismo sucedió con el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

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