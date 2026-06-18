Culiacán, Sin. 18 de junio. - El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Jorge Contreras Núñez, uno de los nueve funcionarios y exfuncionarios que pesan en su contra una acusación en Estados Unidos por ligas con grupos de la delincuencia organizada, gestiona su jubilación anticipada.

Los miembros de la LXV: Legislatura local dieron lectura a la iniciativa del ejecutivo estatal que propone conceder pensión por retiro anticipado, al exjefe policiaco, con un monto de 67 mil pesos mensuales, por lo que se envió a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen.

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El Congreso del Estado, tendrá que analizar esta iniciativa del jefe del ejecutivo estatal, para determinar si procede otorgarle dicha pensión anticipada, a Contreras Núñez, el cual apareció en una lista de diez funcionarios, un Senador y exfuncionarios, sobre los que el gobierno de Estados Unidos solicitó su detención con miras a su extradición.

Sobre esta acusación, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el dia primero de mayo solicitó licencia temporal para separarse del cargo, lo mismo sucedió con el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

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