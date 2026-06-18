San Cristóbal de las Casas, Chis; 18 de junio. - Selena Anahí Romero Díaz, que este jueves cumpliría 18 años de edad, desaparecida desde el 29 de mayo en Tapachula, fue hallada sin vida esta mañana en un pozo, con huellas de tortura en el cuerpo, informaron autoridades.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Fiscalía de Distrito, elementos de la Policía Estatal, para realizar las diligencias y rescatar el cuerpo de la joven que el 29 de mayo fue vista por última vez en la colonia Los Ángeles, en los límites por donde corre el río Coatán.

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Vecinos reportaron a las autoridades que en un pozo de la comunidad Manga de Clavo, ubicada a 37 kilómetros del lugar de donde desapareció, se encontraba lo que parecía un cuerpo humano, por lo que al lugar llegaron elementos de la Policía y de la Fiscalía de Distrito para realizar las diligencias y rescatarlo de la cavidad.

El cuerpo de la joven que era originaria del municipio de Berriozabal, pero avecindada en Tapachula, presentaba huellas de violencia en todo el cuerpo, por lo que se cree que fue torturada por sus captores.

Por estos hechos, la Fiscalía de Distrito abrió una carpeta de investigación, por el delito de feminicidio.

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En lo que va del año, en Chiapas han ocurrido 20 feminicidios y un transfeminicidio.

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