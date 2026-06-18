TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- En el décimo noveno día de paro nacional y de movilizaciones, maestros integrados en la CNTE ocuparon las casetas de peaje situadas en las carreteras de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla de Espinosa a Arriaga, en la ruta Panamericana.

Cientos de docentes se trasladaron la mañana de este jueves a dichas casetas donde cerraron por cinco horas el tránsito vehícular.

Los integrantes de la Coordinadora permitieron el paso de unidades particulares y de transporte público, a cambio del pago de una cuota menor a la tarifa establecida por la empresa administradora de ambos inmuebles.

Leer también Onda Tropical número 8 provocará lluvias y tormentas eléctricas en Oaxaca; Protección Civil emite alerta

Las jornadas de protestas magisteriales en Tuxtla Gutiérrez durante estos días se han diversificado en el bloqueo al acceso de la planta distribuidora de Pemex y del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, en la ciudad vecina de Chiapa de Corzo.

Cerraron también las cuatro entradas principales de Tuxtla Gutiérrez y ocupado las casetas de cuota de Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas y la de Ocozocoautla de Espinosa - Arriaga.

[Publicidad]

La CNTE mantiene un plantón en la zona céntrica; el magisterio disidente colocó sus carpas frente a la sede del gobierno estatal, el poder Legislativo y la catedral de San Marcos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr