Estados | 18-06-26 | 14:51 | Actualizada | 18-06-26 | 14:51 |

TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- En el décimo noveno día de , maestros integrados en la ocuparon las casetas de peaje situadas en las carreteras de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla de Espinosa a Arriaga, en la ruta Panamericana.

Cientos de docentes se trasladaron la mañana de este jueves a dichas casetas donde cerraron por cinco horas el tránsito vehícular.

Los integrantes de la Coordinadora permitieron el paso de unidades particulares y de , a cambio del pago de una cuota menor a la tarifa establecida por la empresa administradora de ambos inmuebles.

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Las jornadas de protestas magisteriales en Tuxtla Gutiérrez durante estos días se han diversificado en el bloqueo al acceso de la planta distribuidora de Pemex y del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, en la ciudad vecina de Chiapa de Corzo.

Cerraron también las cuatro entradas principales de Tuxtla Gutiérrez y ocupado las casetas de cuota de Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas y la de Ocozocoautla de Espinosa - Arriaga.

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La CNTE mantiene un plantón en la zona céntrica; el magisterio disidente colocó sus carpas frente a la sede del gobierno estatal, el poder Legislativo y la catedral de San Marcos.

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