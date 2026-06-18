El alcalde de El Naranjo, Rafael Olvera Torres, se colocó en el centro de la controversia luego de publicar un video en redes sociales para invitar a los padres de familia a un festejo organizado por el Ayuntamiento, donde prometió la presencia de “chicas buena onda” como parte de las actividades programadas.

La grabación, difundida desde las cuentas oficiales del edil, tenía como objetivo convocar a los habitantes del municipio al evento por el Día del Padre, programado en el salón sindical de la Sección 97.

Sin embargo, el mensaje rápidamente generó reacciones entre usuarios de redes sociales debido a algunos de los comentarios realizados durante la invitación.

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En el video, el presidente municipal aseguró que habría comida, bebidas, botanas, regalos, un show de comedia, toro mecánico y otras actividades para los asistentes.

“Habrá también por ahí unas chicas buena onda para que pongan más ambiente en la noche”, expresó durante la invitación.

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Además, pidió a los asistentes acudir sin menores de edad y sugirió llevar bebidas para disfrutar del festejo.

“Que no lleven niños para que la pasen de lo mejor, se diviertan a lo grande”, comentó.

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Incluso, al finalizar el mensaje, lanzó una frase dirigida a las esposas y parejas de los asistentes.

“Déjanos ir, mamás, se la pasarán a lo grande. Ahí los vamos a cuidar”, señaló.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los usuarios de redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre quienes tomaron con humor las declaraciones del alcalde y quienes cuestionaron el mensaje difundido desde una cuenta oficial.

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Comentarios como “Jajaja, se ve que es bien cotorro el alcalde” contrastaron con otros más críticos como “¿Cómo es posible que un funcionario público esté promocionando este tipo de eventos siendo la máxima autoridad del municipio?”.

LL