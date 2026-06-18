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Pachuca.- Pobladores de diversos municipios del Valle del Mezquital, en Hidalgo, reportaron un fuerte estruendo y movimiento durante la madrugada, que posteriormente fue confirmado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), al informar que se registraron dos sismos en la región: uno de magnitud 4.0 y otro de 3.8.
De acuerdo con habitantes de los municipios de Mixquiahuala, Progreso, Ixmiquilpan, Tezontepec de Aldama, Actopan, entre otros, alrededor de las 3:00 de la mañana se percibió un fuerte estruendo que, según relataron, parecía provenir del subsuelo.
El Servicio Sismológico Nacional confirmó que a las 03:19 horas ocurrió el primer movimiento telúrico con una magnitud de 4.0, cuyo epicentro se localizó a 7 kilómetros al noreste de Progreso de Obregón, a una profundidad de 5 kilómetros.
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Minutos más tarde, a las 03:47 horas, se registró un segundo sismo de magnitud 3.8, con epicentro ubicado a 18 kilómetros al este de Ixmiquilpan y una profundidad de 3.8 kilómetros.
Tras estos eventos, corporaciones de Protección Civil de la región realizaron recorridos de supervisión y monitoreo en la zona donde fueron perceptibles los movimientos, sin que se detectaran afectaciones en infraestructura pública, viviendas o servicios básicos.
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Hasta el momento no se reportan daños; asimismo, las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y permanecer atenta a la información ante posibles réplicas.
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