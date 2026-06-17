Pachuca. - La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo decomisó 26 mil 100 litros de hidrocarburo de procedencia ilegal, luego de asegurar un tractocamión acoplado a un autotanque que transportaba el combustible.

Se dio a conocer que los hechos se registraron sobre la carretera Apan-Calpulalpan, en el municipio de Emiliano Zapata, donde agentes de seguridad detectaron la unidad. Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor no pudo acreditar la procedencia legal ni la posesión del hidrocarburo.

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Ante esta situación, se llevaron a cabo las acciones correspondientes y se aseguró el autotanque, que transportaba 26 mil 100 litros de combustible. Tanto la unidad como la carga quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades señalaron que la participación ciudadana es fundamental, por lo que exhortaron a la población a reportar movimientos inusuales de vehículos, personas sospechosas o actividades que pudieran representar algún riesgo para la seguridad.

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