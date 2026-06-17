Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia participó en la inauguración de la planta de producción que la empresa farmacéutica india Hetero Labs, desarrolla en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), en el municipio de Jiutepec.

Gurulinga Konanur, director general de Amarox Pharma y Camber Pharma México, anunció una inversión cercana a los 50 millones de dólares y precisó que la planta farmacéutica producirá en territorio nacional medicamentos para el tratamiento del VIH/SIDA, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y productos biotecnológicos, lo que contribuirá a reducir la dependencia de importaciones y fortalecer el acceso a tratamientos esenciales para millones de personas.

Konanur destacó que inicialmente se consideró una inversión de 40 millones de dólares para tres etapas; sin embargo, el proyecto alcanzará casi 50 millones de dólares. Además, permitirá generar hasta 300 empleos directos y más de mil indirectos, contribuyendo al desarrollo económico de la entidad.

Farmacéutica india abre planta en Jiutepec, Morelos; generará hasta mil 300 empleos. Foto: Especial.

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“Este inicio representa un compromiso a largo plazo con la producción farmacéutica nacional, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Salud de México, reducir la dependencia de las importaciones y garantizar acceso oportuno y accesible a medicamentos esenciales”, expresó.

La gobernadora señaló que cada vez que Morelos logra una inversión es motivo de alegría porque significa que hay confianza para invertir en Morelos, y por tanto se trabaja todos los días para fortalecer las condiciones de paz, estabilidad y desarrollo.

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La titular del Poder Ejecutivo afirmó que su administración mantiene un respaldo permanente a las inversiones de la industria farmacéutica, hotelera, cinematográfica y de otros sectores productivos, por lo que reiteró que toda empresa interesada en establecerse en la entidad encontrará un gobierno aliado para impulsar su desarrollo.

Víctor Hugo Borja Aburto, director general de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en nombre del secretario de Salud, David Kershenobich, y Javier Dávila Torres, representante de la Secretaría de Economía del Gobierno de México para el sector farmacéutico y de dispositivos médicos, coincidieron en que esta inversión refleja la confianza en Morelos y en México para impulsar una industria estratégica para el país.

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