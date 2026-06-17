Putla. - A ocho días de que perdiera la vida Eloina tras un asalto en un local comercial en pleno centro de Putla de Guerrero, este martes, otra mujer fue lesionada por un asalto violento este martes en las inmediaciones del DIF Municipal.

Los hechos violentos se registraron alrededor de las 14:30 horas de la tarde de este martes, por personas desconocidas hirieron con una navaja a una mujer, quien más tarde fue trasladada a recibir atención médica.

De acuerdo a los vecinos, la mujer es trabajadora de un comercio y se dirigía a realizar un depósito a una institución bancaria cuando fue despojada del dinero a la altura del DIF municipal, en la calle Hidalgo, en pleno centro de Putla.

Hasta la noche de este martes, la Fiscalía General del Estado no contaba con denuncia ni por el asalto, ni por la agresión con arma blanca, por lo que no hay información oficial sobre cómo sucedieron los hechos.

El asalto ocurre ocho días después de que asesinaran por asfixia a Eloina, una mujer de la tercera edad, luego de un asalto registrado en una farmacia a dos cuadras del palacio municipal de Putla de Guerrero, ubicada en la Sierra Sur de Oaxaca.

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Ante la inseguridad que viven los pobladores, piden a las autoridades municipales y del estado que garanticen el acceso a la justicia por la muerte de mujeres como Elodia y que se esclarezcan los hechos violentos en este municipio.

“Autoridades dónde está el trabajo, el compromiso, dónde está la protección a la ciudadanía. Casos tan lamentables han pasado en pleno día y en sus plenas narices, que otro caso necesitan para que reaccionen ante esta situación tan desagradable y que mancha lo hermoso que tiene Putla”, señalan los pobladores.

Esto porque los hechos violentos han ocurrido a unos metros del palacio municipal, en donde está colocada la cámara de C2.

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Cabe recordar que, en agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGEO) desplegó el operativo sable en el municipio de Putla, lo que derivó la detención de elementos de la policía municipal, decomiso de armas sin registro.

Además, se informó que desde el Centro de Control, Comando y Comunicación C4 Oaxaca asumió la administración del C2 Municipal, incorporando más de 50 cámaras de videovigilancia a un sistema centralizado que permite una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier incidente. Sin embargo, ninguno de los hechos violentos ha sido esclarecido por las autoridades.

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afcl/LL