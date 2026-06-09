Putla. - Eloina C., de más de 65 años fue asesinada durante la tarde de este lunes 09, a dos cuadras del palacio municipal de Putla de Guerrero, en la Sierra Sur de Oaxaca; vecinos y familiares exigen esclarecer su muerte tras un presunto asalto en la que perdió la vida la mujer originaria de Putla.

De acuerdo a los reportes de seguridad, a Eloina la amarraron de las manos y los pies, además le pusieron cinta en la boca y nariz.

Los hechos se registraron al interior de un inmueble comercial ubicado en la calle Jalisco, Colonia Centro, a dos cuadras del palacio municipal, este lunes 08 de junio del 2026. Alrededor de las 16:50 horas, las corporaciones de seguridad recibieron un reporte del hallazgo de una mujer sin vida al interior del comercio.

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Tras el llamado, paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, más tarde, arribaron los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes confirmaron que el cuerpo de Eloina presentaba signos de violencia, enseguida se procedió con el levantamiento del cuerpo.

Por el asesinato, el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una carpeta de investigación bajo los protocolos de feminicidio. Hasta este martes 09 de junio se desconoce los motivos del asesinato de la mujer, tampoco hay detenidos.

El asesinato de Eloina ocurrió a unos 300 pasos de la presidencia municipal, y a unos metros del local donde fue asesinada con arma de fuego, Patricia Mayoli, expresidenta municipal de Mesones, a finales de diciembre del 2024.

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En lo que va del 2026, suman dos mujeres asesinadas con violencia extrema en el municipio de Putla de Guerrero. A principios del mes de enero, una menor de edad fue hallada sin vida y con lesiones en el cuerpo provocadas por disparos de arma de fuego, fue localizada a la altura del puente Río Copala, sobre la carretera que comunica de Putla Villa de Guerrero a San Juan Lagunas.

En agosto de 2025, la Fiscalía General del estado desplegó el operativo sable en el municipio de Putla, lo que derivó el aseguramiento de elementos de la policía municipal, el decomiso de armas sin registro y se informó que desde el Centro de Control, Comando y Comunicación C4 Oaxaca se asumió la administración del C2 Municipal, incorporando más de 50 cámaras de videovigilancia a un sistema centralizado que permite una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier incidente.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el siguiente de este operativo y de la seguridad que vulnera a las familias de este municipio ubicado en los límites entre la Mixteca y Sierra Sur.