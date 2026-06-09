TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- La Fiscalía General del Estado,(FGE), investiga con protocolo de feminicidio el hallazgo del cuerpo de una mujer, al parecer originaria de los Estados Unidos, que este lunes fue localizado en una comunidad del municipio tzotzil de Zinacantán, en los Altos de Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, el fiscal genera, informó que derivado de la necropsia de ley se determinó que la causa de muerte de la presunta extranjera fue por traumatismo craneoencefálico secundario a heridas por arma corto contundente. La víctima presentaba tres lesiones en el cráneo.

El cadáver fue hallado en la entrada de la cabecera municipal de Zinacantán, y se desplegó un grupo especial de investigación para iniciar las investigaciones preliminares e identificar quién o quiénes cometieron el feminicidio.

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El cuerpo inerte habría permanecido en el lugar entre ocho y doce horas antes de que fuera localizado.

En este momento, explicó el fiscal, se trabaja en la identificación de la víctima, quien presuntamente podría ser una persona extranjera, "al parecer originaria de Estados Unidos". Esa información aún está en proceso de confirmación con autoridades de aquel país. “Hay un grupo especial allá para que trabajemos y podamos detener a los responsables”, afirmó.

Fiscalía de Chiapas avance en esclarecimiento de feminicidios

Así también indicó que durante este año se tienen registradas 18 víctimas de feminicidio. Desde el 8 de diciembre de 2024 al cierre de mayo, se registraron 53 feminicidios en Chiapas, con 55 víctimas.

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En la actual administración se han resuelto 58 casos, de los cuales 42 son de la actual gestión, lo que coloca a la Fiscalía "con una efectividad de casi el 80 por ciento en esclarecimiento de feminicidios". El promedio nacional de esclarecimiento de feminicidios es del 40% y Chiapas está al doble, aseguró.

En año y medio se han detenido 68 feminicidas, 51 de ellos por hechos de la actual gestión y 17 de feminicidios de años anteriores, puntualizó Llaven Abarca.

La Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50+1 repudió "el feminicidio de la mujer extranjera, presuntamente de nacionalidad estadounidense", cuya identidad permanece hasta ahora desconocida, y cuyo cuerpo fue localizado sin vida a un costado de la carretera, en la entrada de la cabecera municipal de Zinacantán, con evidentes huellas de violencia.

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La ONG confió en que las investigaciones sean con perspectiva de género, diligencia y apego a los protocolos establecidos, a fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia.

Este nuevo feminicidio, señaló, las indigna profundamente. A pesar de los esfuerzos institucionales y sociales que se han realizado para combatir la violencia machista, "seguimos lamentando cada mes la pérdida de vidas de mujeres a causa de la violencia feminicida. Ninguna muerte debe normalizarse, minimizarse ni quedar impune".

Con este caso, precisó, suman 19 feminicidios en Chiapas durante este año, y es el primero del mes de junio. Una cifra que refleja la persistencia de una problemática estructural que exige acciones más contundentes de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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La Colectiva Feminista 50+1 reiteró la exigencia de revisar y fortalecer la alerta de violencia de género contra las mujeres, particularmente en la región Altos de Chiapas, que continúa siendo un foco rojo en materia de violencia contra las mujeres y niñas.

Y demandó que se intensifiquen los programas de prevención, atención, protección y acceso a la justicia; que se fortalezcan las acciones comunitarias e institucionales para erradicar la violencia de género; y que se garantice la seguridad de todas las mujeres, independientemente de su origen, nacionalidad o condición.

LL