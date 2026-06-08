Zacatecas. - Este lunes, en Zacatecas se registraron dos ataques armados contra las corporaciones de seguridad en los municipios de Luis Moya y Villanueva, que dejó un saldo total de un policía muerto y dos efectivos heridos, así como un civil armado abatido y dos más heridos.

Las autoridades de seguridad informaron que el primer hecho se registró por la madrugada en la comunidad de Coesillos en el municipio de Luis Moya, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban labores de seguridad, patrullamiento y vigilancia en esta región ubicada al sureste de la entidad.

La Vocería de la Mesa Estatal de Paz y Seguridad informó que, al repeler la agresión armada, uno de los agresores fue abatido en el lugar de los hechos, además se confirma que en la refriega un elemento de la corporación perdió la vida a consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, mientras que dos más resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica, donde permanecen bajo valoración y se reportan estables.

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Se informó que tras la agresión se desplegó un operativo y fue localizado un vehículo con placas de Aguascalientes en donde se localizaron explosivos, este hallazgo se efectuó en los límites de Zacatecas y el municipio de Asientos perteneciente al estado vecino.

Agresión en Villanueva

Horas más tarde, se informó de otro ataque que armado en el poblado El Salto, en el municipio de Villanueva, ubicado en la región sur de la entidad, donde las Fuerzas de Seguridad realizaban “labores estratégicas de reconocimiento pie tierra y búsqueda de grupos generadores de violencia, como parte de los operativos permanentes para fortalecer la seguridad y la pacificación en esta región del estado”.

Se precisa que, en ese despliegue operativo, personal del Ejército Mexicano fue agredido con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, por lo que los efectivos repelieron la agresión.

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Se menciona que, como resultado de esta acción, dos masculinos resultaron heridos y fueron asegurados por las corporaciones participantes, pero por las lesiones que presentaban, ambos fueron trasladados para recibir atención médica.

Los detenidos fueron identificados como José Ramón “N”, de 27 años de edad, así como un adolescente de 17 años y se refiere que, durante la intervención, se les aseguraron dos armas de fuego, así como diverso equipo táctico consistente en un chaleco balístico, una pechera porta cargadores y diez cargadores para arma larga.

En ambos hechos participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

dmrr