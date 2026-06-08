Milena Quiroga cumple, este mes de junio arranca operaciones la Estación de Transferencia de Residuos de La Paz, infraestructura única en el noroeste de México que moderniza la gestión de residuos y mejora los servicios públicos.

Será la única de su tipo en esta región del país y funcionará como un centro logístico intermedio: los camiones recolectores descargarán los residuos en la estación para que sean concentrados y trasladados en góndolas de mayor capacidad al relleno sanitario. Cada una podrá transportar el equivalente a cinco camiones, reduciendo tiempos, combustible y desgaste de unidades.

El beneficio para la ciudadanía será directo: mejor frecuencia de recolección, rutas más eficientes, menos tráfico de vehículos pesados y una disminución en las emisiones contaminantes.

Milena Quiroga recordó que la idea surgió tras conocer en la Ciudad de México el modelo de gestión de residuos impulsado por Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno. En 2021, Sheinbaum inauguró la Estación de Transferencia y Planta de Selección de Azcapotzalco, considerada una de las más modernas de América Latina.

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“Lo que vimos en la Ciudad de México nos confirmó que una ciudad puede manejar mejor sus residuos si tiene planeación, tecnología y visión ambiental. Hoy estamos trayendo esa experiencia a La Paz, adaptada a nuestras necesidades y a nuestro crecimiento”, señaló Milena Quiroga.

La nueva estación contará con báscula de pesaje, patio de maniobras, tolva de descarga, sistema de compactación y transferencia, área de carga de góndolas, captación de lixiviados y agua pluvial, así como espacios administrativos para su operación.

Además de optimizar la recolección, el proyecto prepara a La Paz para su crecimiento poblacional y turístico, fortaleciendo una gestión más sustentable de los residuos y creando condiciones para impulsar la separación, valorización y reciclaje.

Con esta obra, Milena Quiroga reafirma una visión de gobierno que apuesta por infraestructura útil, servicios públicos más eficientes y el cuidado del medio ambiente. En La Paz sí cumplimos, construyendo una ciudad más limpia, ordenada y preparada para el futuro.

dmrr