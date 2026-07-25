Una tortuga macho de dos metros y un peso de casi 300 kilogramos, murió en costas del puerto de Veracruz, aparentemente tras ser impactada por alguna embarcación o lancha rápida en mar abierto.

El hallazgo del ejemplar de la tortuga marina verde (Chelonya midas) ocurrió en playas del municipio de Nautla, una región tortuguera asentada en el norte de Veracruz.

El hallazgo del ejemplar de la tortuga marina verde ocurrió en playas del municipio de Nautla. | Foto: Fundación Yepez.

La asociación civil Fundación Yepez informó que se atendió un reporte del coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Nautla, Aarón Castro González, por la aparición del ejemplar.

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El personal técnico de dicha organización dio atención al varamiento del ejemplar macho adulto, el cual presentaba golpes en el caparazón y “se presume que fue impactado por alguna embarcación o lancha rápida a mar abierto, ocasionando la muerte del ejemplar”.

Fundación Yepez recordó que pocas veces se tiene la oportunidad de avistar una tortuga macho. | Foto: Fundación Yepez.

Fundación Yepez recordó que pocas veces se tiene la oportunidad de avistar una tortuga macho, que en esta ocasión presentó medidas de 2.10 metros de largo y un peso de casi 300 kilogramos.

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“Lamentable hallazgo. Procedemos a levantar el reporte correspondiente a las autoridades ambientales”, destacó.

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JACL /cr