Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) permitieron la reapertura por algunas horas de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex ubicada en Santa María de El Tule, lo que permitió el abastecimiento de combustible en gasolineras de la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana.

La mañana de hoy, algunas estaciones de servicio permanecían cerradas por la falta de gasolina y diésel; mientras que otras registraron largas filas de automovilistas.

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Las autoridades locales, por su parte, han llamado a la ciudadanía a no realizar compras de pánico de combustible, y aseguró que el servicio estará garantizado; esto, mientras mantiene una mesa de negociación con la dirigencia de la Sección 22 del SNTE para permitir que no se suspenda el suministro y abastecimiento a las gasolineras.

Hasta la noche de ayer, el dirigente de la asociación de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca (EGEO), José Luis Ballesteros Melgar, informó que 16 estaciones de servicio fueron cerradas por la falta de combustible, cantidad que representa alrededor del 20 por ciento de las gasolineras que dependen directamente del suministro de la TAD de Pemex de El Tule.

Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL

El empresario también advirtió que de continuar la toma permanente de la terminal de almacenamiento y despacho de la paraestatal, el número podría aumentar a 90 estaciones de servicio que tengan que cerrar por la falta del combustible.

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Por el momento, el servicio se empezó a normalizar esta mañana con el abastecimiento de las gasolineras por la reapertura de la TAD.

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El secretario de Organización de la Sección 22 del SNTE, César García Zurita, informó a las bases magisteriales que se deberá continuar con la toma permanente de las instalaciones de Pemex, sin descuidar el plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

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También pidió a la estructura sindical reunirse con sus cuadros intermedios para que puedan organizarse y mantener la “alerta máxima” ante cualquier tipo de agresión.

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afcl/LL