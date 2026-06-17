Cancún. - Un incendio se registró la madrugada de hoy en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la región 96 de Cancún, lo que dejó sin suministro eléctrico a distintas zonas de la ciudad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2 horas en las instalaciones localizadas sobre la avenida Chac Mool, casi esquina con la avenida Andrés Quintana Roo.

Las y los vecinos reportaron al número de emergencias 911 una detonación proveniente de la subestación, seguida por una columna de humo y llamas que se extendieron en el área.

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A través de redes sociales, ciudadanos difundieron videos y fotografías del incendio, mientras habitantes de diversas regiones y supermanzanas comenzaron a reportar interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

Tras los primeros reportes, al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil, policías municipales y agentes de Tránsito para atender la emergencia, resguardar la zona y evitar riesgos para la población.

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Foto: Especial

Como parte del operativo, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y cuerpos de emergencia intervinieron en el lugar para controlar el fuego sin poner en riesgo al personal.

El incendio fue apagado sin que se reportaran personas lesionadas. Las causas que originaron el siniestro permanecen bajo investigación.

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La CFE informó que la conflagración se originó por el daño de un transformador en la subestación Canek (CEK), lo que provocó afectaciones en el suministro eléctrico.

Aun cuando la paraestatal indicó, mediante un comunicado, que logró restablecer el suministro eléctrico al 100 por ciento de las y los usuarios afectados, todavía hay personas que reportan fallas en el suministro.

La Comisión informó que personal técnico permanecerá en el sitio ejecutando las reparaciones definitivas en la infraestructura dañada.

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afcl/LL