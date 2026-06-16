Al menos seis gasolineras ubicadas en la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana cerraron por la falta de combustible; mientras que en algunas se registraron largas filas de vehículos para abastecerse de gasolina. Otras, únicamente contaban con gasolina premium o magna.

Despachadores de las estaciones de servicio dijeron a EL UNIVERSAL que la causa de la falta de abasto del combustible es la toma de las instalaciones de almacenamiento y despacho de Pemex, por maestros de la Sección 22 del SNTE.

Gasolineras cierran por falta de combustible en Oaxaca; atribuyen problema a protesta magisterial. Foto: Edwin Hernández

Sin embargo, aseguraron que, por la tarde o noche, cuando la planta de la paraestatal es liberada por los docentes, empieza el suministro de gasolina y diesel a cada una de las gasolineras. Por ello, descartaron que pueda presentarse un desabasto generalizado o la suspensión definitiva del servicio.

Una de las acciones de protesta de la Sección 22 del SNTE, como parte de paro laboral indefinido, es la toma permanente de la planta de almacenamiento y despacho de combustible ubicada en Santa María El Tule, un municipio ubicado a unos 30 minutos de la ciudad de Oaxaca.

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Los docentes, no obstante, únicamente han bloqueado las operaciones de la planta por algunas horas de manera continua durante las últimas dos semanas.

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Gasolineras cierran por falta de combustible en Oaxaca; atribuyen problema a protesta magisterial. Foto: Edwin Hernández

Las estaciones de servicio que no prestaron servicio hoy son la Gasolinera Mictlan, ubicada sobre la carretera federal 190; la Gasolinera Bautista, ubicada en la agencia de Santa María Ixcotel, y Combustibles Hersa de Oaxaca, ubicada en el municipio de Santa Cruz Amilpas.

Posteriormente cerraron la gasolinera Ferche Gas que se encuentra frente al estadio de béisbol de los Guerreros de Oaxaca, la gasolinera G500 ubicada en avenida Ferrocarril y la gasolinera que se encuentra sobre la Calzada Porfirio Díaz.

Algunos reportes indican que son en total 17 las estaciones de servicio que cerraron por la falta de combustible.

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