La Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó continuar con la huelga nacional, el plantón en la Ciudad de México y las movilizaciones en los diferentes estados del país en los que tiene presencia.

Chiapas

Maestros federalizados integrados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ocuparon este martes seis edificios públicos y del sector educativo ubicados en Tuxtla Gutiérrez para exigir la abrogación de la reforma educativa y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los docentes afiliados en la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron la Torre Chiapas, un inmueble situado en la zona oriente, que alberga oficinas del gobierno estatal y federal.

Bloquearon también la sede central de la Secretaría de Educación, de Planeación Educativa, la Subsecretaría de Educación Federalizada y de la oficina de pagos. Así también, la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Cosicamm).

Los educadores continúan en plantón en la plaza central de la ciudad y con el paro laboral en escuelas de Chiapas, alrededor de las oficinas del gobierno estatal y de la Legislatura local, de donde han salido para ocupar casetas de peaje, así como cerrar los accesos de Tuxtla Gutiérrez.

Foto: Óscar Gutiérrez / EL UNIVERSAL

Sinaloa

En sesión del Congreso del Estado, un reducido número de miembros de la CNTE solicitaron un incremento emergente al salario, basificación del personal de educación, la modificación a la ley del ISSSSTE y practicar una revisión a las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

[Publicidad]

Con grandes mantas con diversas demandas, entre ellas a la no privatización de espacios públicos y no a la instalación de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, los docentes con canticos exigieron que se llame a cuentas al rector de la Máxima Casa de Estudios.

Los miembros de la CNTE solicitaron una reunión con la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura para plantearle la necesidad de que los maestros obtengan un aumento significativo a sus salarios, que se dé marcha atrás al esquema de jubilaciones a través del ISSSSTE.

En respuesta a sus demandas, se acordó que miembros de la Comisión de Educación del Congreso del Estado celebre una reunión con los maestros disidentes para escuchar sus planteamientos que forman parte de una demanda nacional.

[Publicidad]

Foto: Especial

Con información de Óscar Gutiérrez y Javier Cabrera / corresponsales

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google

afcl/LL