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Culiacán, Sin. a 16 de Junio.- La expresidenta estatal del PRI y diputada local, Paola Gárate Valenzuela, afirmó que el mismo día que le fue colocada una corona fúnebre fuera de su casa, interpuso en la Fiscalía General del Estado la denuncia, “dando la cara como siempre lo ha hecho”.
A través de un comunicado, lamentó que el Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, no cuente con la información completa sobre su situación de seguridad y sobre el contexto de violencia que enfrenta Sinaloa, emitió una opinión, sobre los motivos por lo que no se le había proporcionado la protección solicitada.
Comentó que desde la noche del pasado 10 de junio, cuando encontró una corona fúnebre fuera de su puerta, en esta ciudad capital, realizó las acciones legales necesarias y acudió personalmente ante la autoridad competente.
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Sobre la situación que prevalece en el estado, la legisladora local, indicó que el estado acumula veintiún meses de una crisis de inseguridad que continúa afectando a miles de familias, y cuestionó que las estrategias implementadas no hayan generado una reducción sostenida de los delitos de alto impacto.
Citó, en el documento: “Se me habla de acompañamiento en actos oficiales, como si el peligro dejara de existir cuando termina una sesión. Esa misma lógica deja indefensas a las familias sinaloenses cuando realizan sus vidas cotidianas”.
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Puntualizó que ha solicitado medidas de protección en reiteradas ocasiones a distintas autoridades y planteó una serie de cuestionamientos sobre los criterios para otorgar seguridad, pese a los antecedentes de riesgo que ha tenido.
¿Qué dijo el General Trevilla sobre Paola Gárate?
Esta mañana, el Secretario de la Defensa, el General Ricardo Trevilla, aseguró que la diputada Paola Garate aún no ha presentado una denuncia por la corona fúnebre dejada da afuera de su domicilio en Culiacán, Sinaloa, por lo que le, explicó, se le recomendó formalizar la denuncia para que el caso pudiera investigarse, pero hasta ese momento no lo había hecho.
Al ser cuestionado en la llamada "Conferencia del Pueblo" sobre el acompañamiento brindado tras el incidente, Trevilla Trejo evitó confirmar si se le otorgaría protección con elementos federales y describió el procedimiento a seguir.
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El General Trevilla dijo que desde el primer momento se había establecido contacto con la diputada, que el coordinador estatal habría intervenido y que se realizó ese análisis para coordinar acciones y enfatizó que existía “cercanía permanente, directa” y que se mantenían al tanto de la legisladora.
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jecg/cr
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