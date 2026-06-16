Hermosillo. - Las lluvias registradas la noche del lunes volvieron a evidenciar las deficiencias de infraestructura del Hospital General del ISSSTE “Dr. Fernando Ocaranza”, luego de que trabajadores documentaran filtraciones, escurrimientos y acumulación de agua en distintas áreas del inmueble.

Se exhibieron secciones inundadas a unos minutos de que el Instituto comunicara que se llevaron a cabo trabajos de impermeabilización en el inmueble; el descontento aumenta.

Imágenes difundidas por el propio personal del hospital muestran charcos en pasillos, áreas de atención y filtraciones provenientes de techos y paredes.

La lluvia llegó a pocas horas de que autoridades federales realizaran una inspección técnica derivada de las protestas encabezadas por trabajadores y derechohabientes.

Estas nuevas evidencias reavivaron las críticas hacia el estado físico del nosocomio, pese a que durante el mismo día personal de oficinas centrales del ISSSTE recorrió áreas estratégicas del hospital para evaluar necesidades de mantenimiento, equipamiento e infraestructura.

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En un comunicado, el ISSSTE informó que especialistas revisaron quirófanos, hospitalización, urgencias, diálisis, hemodiálisis, instalaciones eléctricas, sistemas de climatización y azoteas, como parte de una evaluación integral ordenada por el director general del instituto, Martí Batres Guadarrama.

La dependencia destacó que en los últimos meses se realizaron trabajos de impermeabilización en más de seis mil metros cuadrados de cubierta, además de intervenciones eléctricas, hidrosanitarias y de climatización.

Sin embargo, las imágenes captadas tras la tormenta pusieron en duda la efectividad de algunas de esas acciones y reforzaron las demandas de trabajadores que exigen una solución de fondo para garantizar la seguridad de pacientes y personal.

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Las filtraciones ocurrieron también después de una reunión entre el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, representantes sindicales, trabajadores y directivos del ISSSTE.

Durante el encuentro se acordó impulsar dos proyectos paralelos: la gestión de un nuevo Hospital Regional del ISSSTE para Sonora y un programa de rehabilitación integral del actual Hospital “Fernando Ocaranza”, mientras se concreta una nueva infraestructura.

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Entre los acuerdos más relevantes destaca la decisión de invitar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a realizar un recorrido por las instalaciones del hospital para que conozca de primera mano las condiciones denunciadas por trabajadores y derechohabientes.

También se estableció una mesa técnica permanente de seguimiento con participación de autoridades estatales, representantes sindicales, trabajadores y usuarios del sistema de salud, la cual sesionará semanalmente para revisar avances en las áreas prioritarias.

Asimismo, se planteó la colaboración con IMSS-Bienestar y otras instituciones para abatir el rezago médico y quirúrgico que enfrenta el hospital, una de las principales preocupaciones expresadas durante las movilizaciones recientes.

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Tras la difusión de las imágenes, el ISSSTE informó que personal del Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” atendió de manera inmediata el ingreso de agua ocasionado por la lluvia y continuó con labores de limpieza en las zonas afectadas.

No obstante, para trabajadores y derechohabientes, las inundaciones registradas después de la visita oficial se convirtieron en una nueva muestra de la crisis de infraestructura que enfrenta el hospital y de la urgencia de emprender acciones que vayan más allá de diagnósticos y mesas de trabajo.

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afcl/LL