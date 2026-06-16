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Monterrey. - La búsqueda de un hombre de 51 años que fue arrastrado por la corriente del Río Pesquería fue reanudada este martes en el municipio de Escobedo, Nuevo León, con apoyo de un helicóptero, binomios caninos y corporaciones de auxilio estatales y municipales.
Protección Civil de Nuevo León informó que las labores comenzaron a las 07:00 horas en el cruce de Ignacio Allende y el Río Pesquería, luego de que familiares reportaran la desaparición de José Ariel Hernández Villareal, quien presuntamente fue arrastrado por la fuerza del agua durante las lluvias registradas en la Zona Metropolitana de Monterrey.
De acuerdo con los primeros reportes, un vecino habría observado el momento en que el hombre fue vencido por la corriente y arrastrado río abajo, sin que pudiera ser auxiliado.
La persona desaparecida fue identificada por sus familiares como José Ariel Hernández Villareal, de 51 años, quien vestía pantalón de mezclilla y playera roja al momento del incidente.
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Como parte de las primeras acciones, rescatistas realizaron recorridos por las márgenes del afluente y utilizaron un dron para inspeccionar desde el aire un tramo aproximado de tres kilómetros río abajo.
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Sin embargo, la búsqueda concluyó sin resultados positivos, por lo que este martes fue reforzada con la participación de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo, Policía Municipal, Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración y binomios caninos de Manada K-9.
Entre los daños reportados destaca la inundación en la colonia Cumbres Platinum, en Monterrey, así como un socavón que levantó parte del pavimento en la calle Verona, en García.
afcl/LL
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