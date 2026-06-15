Pachuca. - Las lluvias registradas durante el fin de semana en el estado de Hidalgo ocasionaron afectaciones en 21 municipios, con deslaves e incrementos en los niveles de ríos, por lo que se cuenta con mil 717 millones de pesos para atender la emergencia.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano y Social, Alejandro Sánchez, se mantiene una alerta permanente para evitar situaciones de riesgo y afectaciones a la población. Por ello, continúa la coordinación con dependencias federales, presidencias municipales y el despacho del gobernador.

Lluvias afectan a 21 municipios de Hidalgo; gobierno destina mil 717 mdp para atender daños. Foto: Especial.

Indicó que las recientes lluvias han provocado derrumbes en diversos puntos de la red estatal de carreteras. Se estima que se han registrado derrumbes por alrededor de 8 mil 610 metros cúbicos de material, de los cuales 4 mil 280 ya fueron retirados.

Asimismo, señaló que el material que aún permanece en las distintas vías de comunicación es atendido por cuadrillas que trabajan de manera ininterrumpida para restablecer las condiciones de seguridad en las vialidades afectadas.

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Lluvias afectan a 21 municipios de Hidalgo; gobierno destina mil 717 mdp para atender daños. Foto: Especial.

Resaltó que se dispone de mil 717 millones de pesos y 600 máquinas, de las cuales 300 se encuentran en campo para realizar trabajos de limpieza. El funcionario indicó que nueve puentes presentan afectaciones en los 21 municipios con distintos niveles de daño.

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Hasta el momento, dijo, no hay comunidades incomunicadas y se trabaja para restablecer la seguridad en las vías afectadas. En cuanto a los caminos rurales, el balance es de 46 con algún tipo de daño: 20 ya han sido rehabilitados en su totalidad, 18 presentan avance parcial y 8 permanecen cerrados.

Lluvias afectan a 21 municipios de Hidalgo; gobierno destina mil 717 mdp para atender daños. Foto: Especial.

Destacó que, si bien algunas vías importantes han sido cerradas, se cuenta con accesos alternos o rutas de emergencia para el traslado de suministros esenciales.

Los principales daños se registran en municipios como Cuautla, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tepehuacán de Guerrero y Xochiatipan.

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