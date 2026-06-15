Un hombre arrastrado por la corriente e inundaciones en distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey es el saldo que ha dejado hasta el momento la tormenta registrada durante la tarde de este lunes.

Autoridades mantienen operativos de vigilancia ante el pronóstico de más precipitaciones durante la noche.

Protección Civil de Nuevo León informó que alrededor de las 15:30 horas se recibió el reporte de una persona arrastrada por el agua en el cruce de Bulevar Díaz Ordaz y la avenida Santa María, en Monterrey.

Tras la alerta, elementos de la corporación desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

El incidente ocurrió mientras una nueva tormenta afectaba a diversos sectores metropolitanos.

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Lluvias provocan inundaciones en Monterrey; autoridades buscan a hombre arrastrado por la corriente. Foto: Especial.

Las precipitaciones comenzaron cerca de las 13:30 horas en áreas del sur y la zona montañosa de Monterrey, para posteriormente extenderse hacia otros puntos de la ciudad.

Entre las principales afectaciones se reportaron encharcamientos sobre las avenidas Constitución y Morones Prieto en Monterrey, así como en Lincoln y el Libramiento Noroeste, en los límites con García.

Las corporaciones de auxilio mantienen recorridos preventivos en zonas identificadas como de riesgo, además de monitorear cauces y corrientes de agua ante el aumento en los escurrimientos provocados por las lluvias.

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Lluvias provocan inundaciones en Monterrey; autoridades buscan a hombre arrastrado por la corriente. Foto: Especial.

De acuerdo con Protección Civil estatal, las condiciones meteorológicas son generadas por la presencia de un canal de baja presión al noreste del país, en combinación con el ingreso de humedad y el acercamiento de un sistema frontal al norte de México.

El pronóstico contempla una probabilidad de lluvia de 70% para Monterrey y el área metropolitana, así como para las regiones Oriente, Sur y Montañosa.

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En tanto, las regiones Norte y Citrícola presentan una probabilidad de 80%.

La dependencia advirtió que las precipitaciones podrían extenderse durante la noche en gran parte del estado, por lo que recomendó evitar cruzar ríos, arroyos y corrientes de agua, además de conducir con precaución.

dmrr