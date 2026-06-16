Silao, Gto.- Dos policías municipales, un hombre y una mujer, fueron detenidos y vinculados a proceso penal presuntamente por robar en una vivienda cuando realizaban tareas de vigilancia en el fraccionamiento Gran Villa Ciudadela, en el municipio de Silao.

Los oficiales Fernando “N” y María del Rocío habrían irrumpido en el inmueble ilegalmente para apoderarse de bienes ajenos.

La Fiscalía General del Estado les atribuyó los delitos de robo calificado y abuso de autoridad.

Se apoderaron de “un reloj, un teléfono celular y una cantidad importante de dinero en efectivo".

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El titular de la FGE, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló que la denuncia de la víctima y la colaboración de la autoridad permitió actuar en contra de los policías implicados.

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Tras presentar un sólido cúmulo de pruebas científicas, testimoniales y periciales, un juez de control dictó como medida cautelar la prisión preventiva para ambos servidores públicos por el ejercicio abusivo de sus funciones, además de autorizar un período para el desarrollo de la investigación complementaria.

Los hechos que originaron esta causa penal ocurrieron la madrugada del pasado 6 de junio de 2026, aproximadamente a las 03:14 horas, cuando los ahora imputados patrullaban el sector asignado a bordo de la unidad oficial a su cargo.

Al transitar por el fraccionamiento Gran Villa Ciudadela, se percataron que en el área de la cochera de un domicilio se encontraba una persona durmiendo en estado inconveniente.

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Aprovechándose de sus funciones y sin contar con autorización ingresaron al domicilio y mientras María del Rocío hacía tarea de vigilancia en el exterior, Fernando inspeccionó minuciosamente el interior del automóvil de donde tomó objetos y dinero, y después ambos se fueron del lugar.

La denuncia de la víctima permitió al fiscal recabar pruebas contundentes y testimoniales que echaron para abajo la coartada de los policías, además de las bitácoras y los roles de turno que confirmaban que los acusados cubrían exactamente esa zona y horario a bordo de la patrulla involucrada.

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Entre los elementos presentados destacó el informe de retrato hablado elaborado por un perito y un dictamen pericial de análisis morfológico facial por semejanza, los cuales corroboraron la identidad de los involucrados.

Peritos criminalistas aportaron las fijaciones fotográficas y los croquis ilustrativos tanto del inmueble de la víctima como de la patrulla asignada a los oficiales, sumado al análisis de video e inspecciones de campo procesados por una elemento de la Agencia de Investigación Criminal. Para concluir la cadena de evidencias, el Centro de Control y Comando confirmó que en las bases de datos del sistema de servicios de emergencia no existió reporte alguno de los oficiales que justificara su presencia o alguna intervención en dicho domicilio a esa hora de la madrugada.

dmrr/cr