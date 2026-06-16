Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, Nayarit, anunció la mañana de este martes que solicitará permiso para separarse del cargo a partir del próximo 20 de junio para buscar convertirse en la candidata de Morena al gobierno del estado.

“Estoy lista para dar el siguiente paso, es por es que el próximo 20 de junio voy a solicitar licencia como presidenta municipal para registrarme y ser la coordinadora del Comité de defensa de la transformación en Nayarit”, señaló durante un evento público.

Senadora Jazmín Bugarín no se queda atrás

La senadora del Partido Verde, Jazmín Bugarín, solicitó licencia para dejar su cargo a partir de este miércoles para participar en la contienda interna de la coalición Morena-PVEM-PT para buscar ser la coordinadora del Comité de defensa de la 4T en el estado.

Bugarín, de 39 años, militó antes en el PRI e inició su carrera política en el municipio de La Yesca, donde fue regidora suplente; además ha sido diputada local y en dos ocasiones diputada federal.

“Esta decisión marca el inicio de una nueva etapa de servicio, un nuevo capítulo en el que seguiré entregando mi esfuerzo, mi experiencia y mi corazón a las causas de nuestra gente”, señaló Bugarín al dar a conocer su solicitud de licencia.

Lee también Paola Gárate arremete contra General Trevilla; asegura que ya hizo la denuncia tras recibir corona fúnebre

[Publicidad]

Este martes el PVEM expresó su respaldo para que la senadora busque la candidatura de la coaliciónal gobierno de Nayarit en 2027.

“Ha demostrado ser una mujer de resultados, con experiencia, sensibilidad social y una trayectoria construida con trabajo constante. Su cercanía con la gente, capacidad de gestión y compromiso con Nayarit la consolidan como un perfil altamente competitivo”, señaló la dirigencia nacional del partido a través de un comunicado.

dmrr/cr