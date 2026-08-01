¿Cuánto cuesta la entrada al Centro Ceremonial Otomí?

¿Te imaginas recorrer un espacio que combina cultura y tradición, rodeado por bosques y montañas? Estas características se conjugan en el Centro Ceremonial Otomí, ubicado a un par de horas de la Ciudad de México y una buena opción para visitar el fin de semana.

Si quieres conocerlo, en Destinos te decimos cuánto cuesta entrar y todo lo que puedes hacer aquí.

¿Cómo es el Centro Ceremonial Otomí?

El Centro Ceremonial Otomí fue inaugurado en 1980 y está basado en la historia y cosmovisión del pueblo ñähñu (conocido como otomí). La intención de construirlo fue que esta comunidad continuara practicando sus ritos y tradiciones.

Es un símbolo de identidad y misticismo, aunque también destaca como un atractivo turístico por su arquitectura y pasajes naturales.

El Centro Ceremonial Otomí preserva las tradiciones e identidad del pueblo prehispánico. Foto: Gobierno del Estado de México

Ubicado en el municipio de Temoaya, Estado de México, el Centro Ceremonial Otomí cuenta con una estructura inspirada en los símbolos gráficos de tepetl, cuyo nombre quiere decir “cerro” o “lugar elevado”, donde se celebran distintas festividades como el Año Nuevo Otomí, la ceremonia del Quinto Sol y el equinoccio de primavera.

Su arquitectura retoma elementos simbólicos prehispánicos, también apreciables en el vitromural del guerrero Botzonga, en su famosa infraestructura de 12 conos que representan los meses del año, en la Fuente Lustra frente a la Plaza del Sagitario o en sus 365 escalones que simbolizan los días del año.

[Publicidad]

Lee también: Xel Há reabre sus puertas, con opciones de museos cerca

Por todo lo anterior, es considerado como un sitio para conectar con la historia, el paisaje y una de las raíces más profundas de México.

¿Qué actividades hacer en el Centro Ceremonial Otomí?

Además del recorrido para admirar su arquitectura, al interior del parque puedes visitar el Museo de la Cultura Otomí, donde se exhiben objetos y aspectos históricos de esta comunidad.

[Publicidad]

También hay un mercado de artesanías, donde es posible encontrar productos elaborados 100% a mano y con diversas técnicas.

Si te da hambre, dentro se venden antojitos típicos, como mole de pipián con charales y quelites, tacos de quelites, pollo con mole rojo, longaniza típica, chicharrón de puerco, hongos y setas, gusanos de maguey, pulque y barbacoa de carnero

¿Planeas visitarlo con tu familia? Hay áreas verdes para realizar actividades al aire libre. Entre ellas: caminatas, picnics y acceso a miradores naturales del bosque. Eso sí, todo esto se realiza en el parque que rodea el Centro Ceremonial Otomí.

[Publicidad]

Alrededor del Centro Ceremonial Otomí hay antojitos típicos de Temoaya. Foto: Gobierno del Estado de México

¿Cuánto cuesta la entrada al Centro Ceremonial Otomí?

Para que te vayas preparando, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, los costos de acceso al Centro Ceremonial Otomí son:

Adulto (mayor de 12 años): $35 pesos.

Niñas y niños: $20 pesos.

Estacionamiento: $25 pesos.

Para llegar desde CDMX en auto, te recomendamos tomar la avenida Constituyentes y seguir hacia Santa Fe. Después, ve por la autopista México-Toluca y usa la salida Toluca-Naucalpan con dirección a Temoaya. El trayecto dura alrededor de 2 horas, según cálculos de Google Maps.

Si vas en transporte público, una opción es tomar un camión en la Terminal de Autobuses del Poniente con dirección a Toluca; el costo va desde los $60 en viaje redondo. Posteriormente, tendrás que usar un colectivo o taxi a Temoaya. Aquí, el recorrido dura alrededor de 2 horas con 40 minutos.

[Publicidad]

Lee también: Cuánto tiempo tienes para renovar tu visa de turista

Ya sea por su simbolismo, sus senderos o el paisaje natural, el Centro Ceremonial Otomí es uno de los destinos que vale la pena descubrir cerca de la CDMX.

Ubicación: Centro Ceremonial Otomí Km 12, Temoaya, Estado de México.

Todos los días de 09:00 a 17:00 horas.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters