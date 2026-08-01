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Cada vez más personas deciden dejar crecer sus canas de forma natural. Sin embargo, el proceso de transición no siempre es sencillo, especialmente cuando aparecen mechones blancos alrededor del rostro o en la raíz.
La buena noticia es que no necesitas recurrir inmediatamente al tinte. Algunos accesorios para el cabello pueden ayudarte a disimular el crecimiento mientras, al mismo tiempo, elevan cualquier look.
Diademas anchas: las favoritas para cubrir la raíz
Las diademas de tela, satín o incluso acolchadas son una de las formas más sencillas de ocultar las canas que aparecen en la parte frontal del cabello. Además de cubrir la raíz, aportan un aire sofisticado y funcionan tanto con el cabello suelto como recogido.
Mascadas: el accesorio que nunca pasa de moda
Un pañuelo o mascada puede convertirse en el protagonista del peinado. Puedes llevarlo sobre la cabeza o incluso entrelazado en una coleta para desviar la atención de las zonas donde las canas son más visibles.
Pasadores XL y clips metálicos
Los pasadores grandes no solo están en tendencia; también ayudan a sujetar mechones estratégicamente. Colocarlos cerca de la sien o hacia un costado permite integrar las canas al peinado sin que se conviertan en el centro de atención.
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Gorras para los días casuales
Si buscas una solución rápida, la gorra sigue siendo una gran aliada. Además de proteger del sol, cubre por completo la raíz y funciona especialmente bien durante fines de semana, viajes o actividades al aire libre. En esta temporada, también puedes incorporar un sombrero muy chic.
Moños y scrunchies para recogidos con estilo
Un chongo bajo o una coleta alta acompañados de un scrunchie de tela pueden hacer que el peinado luzca más intencional. Este tipo de accesorios añaden volumen y protagonismo al recogido, desviando la atención del crecimiento de las canas.
Las canas también pueden ser parte del look
Cada vez son más las celebridades e influencers que deciden mostrar sus canas sin esconderlas por completo. Por eso, los accesorios no tienen que utilizarse únicamente para cubrirlas, sino también para integrarlas de forma natural al peinado.
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Al final, la mejor opción será aquella con la que te sientas cómoda. Ya sea una diadema, un pañuelo o un pasador llamativo, estos pequeños detalles pueden ayudarte a atravesar la transición sin depender del tinte y, de paso, darle un giro diferente a tu estilo.
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