Cada vez más personas deciden dejar crecer sus canas de forma natural. Sin embargo, el proceso de transición no siempre es sencillo, especialmente cuando aparecen mechones blancos alrededor del rostro o en la raíz.

La buena noticia es que no necesitas recurrir inmediatamente al tinte. Algunos accesorios para el cabello pueden ayudarte a disimular el crecimiento mientras, al mismo tiempo, elevan cualquier look.

Diademas anchas: las favoritas para cubrir la raíz

Las diademas de tela, satín o incluso acolchadas son una de las formas más sencillas de ocultar las canas que aparecen en la parte frontal del cabello. Además de cubrir la raíz, aportan un aire sofisticado y funcionan tanto con el cabello suelto como recogido.

Las diademas anchas ayudan a cubrir la raíz. Foto: Todo Moda

Mascadas: el accesorio que nunca pasa de moda

Un pañuelo o mascada puede convertirse en el protagonista del peinado. Puedes llevarlo sobre la cabeza o incluso entrelazado en una coleta para desviar la atención de las zonas donde las canas son más visibles.

Las mascadas son la opción favorita para cubrir las canas. Foto: H&M

Pasadores XL y clips metálicos

Los pasadores grandes no solo están en tendencia; también ayudan a sujetar mechones estratégicamente. Colocarlos cerca de la sien o hacia un costado permite integrar las canas al peinado sin que se conviertan en el centro de atención.

Los pasadores grandes ayudan a desviar la atención del crecimiento. Foto: H&M

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Gorras para los días casuales

Si buscas una solución rápida, la gorra sigue siendo una gran aliada. Además de proteger del sol, cubre por completo la raíz y funciona especialmente bien durante fines de semana, viajes o actividades al aire libre. En esta temporada, también puedes incorporar un sombrero muy chic.

Si quieres salir del apuro, una gorra es tu opción ideal. Foto: New Era, Bimba y Lola

Moños y scrunchies para recogidos con estilo

Un chongo bajo o una coleta alta acompañados de un scrunchie de tela pueden hacer que el peinado luzca más intencional. Este tipo de accesorios añaden volumen y protagonismo al recogido, desviando la atención del crecimiento de las canas.

Coletas y scrunchies también son buena opción para cubrir las canas. Foto: Louis Vuitton

Las canas también pueden ser parte del look

Cada vez son más las celebridades e influencers que deciden mostrar sus canas sin esconderlas por completo. Por eso, los accesorios no tienen que utilizarse únicamente para cubrirlas, sino también para integrarlas de forma natural al peinado.

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Al final, la mejor opción será aquella con la que te sientas cómoda. Ya sea una diadema, un pañuelo o un pasador llamativo, estos pequeños detalles pueden ayudarte a atravesar la transición sin depender del tinte y, de paso, darle un giro diferente a tu estilo.

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