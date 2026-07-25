Pocas decisiones generan tantas dudas antes de entrar al salón como hacerse fleco. Basta con ver una foto de Sabrina Carpenter, Dakota Johnson o Jenna Ortega para pensar: ”¿Y si yo también?”. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente el fleco le queda bien a todo el mundo?

La respuesta corta es sí, aunque con un detalle importante: no existe un solo tipo de fleco que favorezca a todos los rostros. La clave está en encontrar el corte adecuado según tus facciones, tu tipo de cabello y hasta el tiempo que estés dispuesta a dedicarle al peinado.

Rostro ovalado: el más versátil

Si tienes un rostro ovalado, prácticamente cualquier fleco puede funcionar. Desde un fleco recto hasta uno tipo cortina o desfilado, este tipo de cara permite experimentar con distintas opciones sin alterar demasiado el equilibrio de las facciones.

Este es el tipo de fleco que le favorece a los rostros ovalados. Foto: Instagram @taylorswift, @jennaortega

Rostro redondo: mejor con movimiento

En los rostros redondos, los estilistas suelen recomendar flecos abiertos o tipo cortina. Este estilo ayuda a enmarcar el rostro y crea un efecto visual que alarga las facciones, mientras que un fleco completamente recto y muy grueso puede hacer que la cara se perciba más corta.

Si tu rostro es redondo, sí puedes usar fleco. Foto: Instagram @sabrinacarpenter, @selenagomez

Rostro cuadrado: suavizar los ángulos

Quienes tienen una mandíbula marcada suelen verse favorecidos con flecos ligeros, largos o desfilados. La idea es suavizar las líneas del rostro sin cubrirlo por completo, por lo que los cortes con movimiento suelen ser la mejor alternativa.

Si tienes el rostro cuadrado, este es el tipo de fleco que te favorece. Foto: Instagram @sandrabullock

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Rostro alargado: equilibrio visual

En este caso, un fleco más lleno o ligeramente recto ayuda a equilibrar las proporciones del rostro. Al cubrir parte de la frente, se crea la ilusión de un rostro más corto y armonioso.

Un fleco que favorece tu tipo de rostro. Foto: Instagram @hilaryduff, @zoeeydeschanel

El cabello también importa

No todo depende de la forma de la cara. La textura del cabello influye tanto como las facciones. Un cabello muy rizado necesitará un diseño distinto al de un cabello completamente lacio, mientras que los remolinos en la frente también pueden cambiar el resultado final.

Por eso, antes de decidirte por el fleco de una celebridad, vale la pena consultar con tu estilista qué versión se adapta mejor a tu tipo de cabello.

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Entonces… ¿sí o no?

La respuesta es sí: prácticamente cualquier persona puede llevar fleco. La diferencia está en elegir el estilo correcto. Un fleco cortina, recto, desfilado o largo puede cambiar por completo el resultado, por lo que no se trata de copiar el corte de moda, sino de encontrar el que mejor dialogue con tus facciones.

Porque el mejor fleco no es el que está en tendencia, sino el que parece hecho especialmente para ti.

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