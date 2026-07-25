Senadores del PRI hicieron un llamado para reforzar las acciones de prevención, monitoreo, difusión de alertamientos tempranos y preparación para la atención de posibles emergencias derivadas de lluvias intensas.

Ello ante las fallas de autoridades de Protección Civil a nivel federal que han provocado tragedias como en el huracán Otis en Acapulco en 2023 donde no se alertó a la población y turistas.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante los próximos días se prevé la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, así como el desplazamiento de ondas tropicales y el posible desarrollo de sistemas ciclónicos.

Lee también UNAM suspende inscripciones a licenciatura tras polémica; continúa revisión de exámenes de admisión

Lluvias generadas por tormenta tropical. Foto: EFE

Todas estas condiciones, advirtieron, favorecerán lluvias intensas, descargas eléctricas, rachas de viento y oleaje elevado en diversas regiones del país, que incrementan el riesgo de inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas, encharcamientos severos, caída de árboles, interrupciones en vías de comunicación y afectaciones a la infraestructura estratégica.

Por ello, las y los integrantes de la bancada presentaron un punto de acuerdo para que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de manera conjunta con las autoridades de las entidades y los municipios con pronóstico de lluvias intensas, refuercen las acciones de prevención, monitoreo, difusión de alertamientos tempranos y preparación para la atención de posibles emergencias derivadas de fenómenos hidrometeorológicos.

[Publicidad]

Lee también Detienen a 6 integrantes del grupo delictivo "La Empresa" en Morelos; están ligados a delitos de extorsión y cobro de piso

En el documento, publicado en la Gaceta del 22 de julio, plantearon que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, que cuenten con pronóstico de lluvias intensas, implementen acciones orientadas a reducir riesgos para la población, lo que incluye la identificación de zonas vulnerables, la limpieza de cauces, alcantarillas y sistemas de drenaje, la habilitación de refugios temporales cuando resulte necesario y la difusión de medidas de autoprotección.

Además, solicitaron que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, intensifique la supervisión, conservación y atención preventiva de la infraestructura carretera, puentes y vías de comunicación federales susceptibles de resultar afectados por lluvias intensas, inundaciones, deslaves o derrumbes.

[Publicidad]

nro