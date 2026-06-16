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La diputada local, Fabiola Alanís Sámano, solicitó licencia ante el Congreso del Estado, para buscar la Coordinación en Michoacán, de la Cuarta Transformación en Defensa de la Soberanía.
La -hasta ahora- presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local afirmó que esta decisión responde a una profunda convicción política y al compromiso de seguir el proyecto de bienestar, justicia social y prosperidad compartida para las y los michoacanos.
Alanís Sámano, hizo un llamado a fortalecer la unidad del movimiento de regeneración nacional y consolidar el proyecto transformador que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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Fabiola Alanís, es la segunda mujer política de la entidad, que deja un cargo, para buscar la Coordinación en Michoacán, de la Cuarta Transformación en Defensa de la Soberanía.
El pasado 26 de mayo, Gladyz Butanda Macías, presentó su renuncia al cargo de secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, en busca de la contienda morenista interna.
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Butanda Macías agradeció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por la confianza depositada desde que él inició su campaña y después para coordinar el eje de movilidad del actual proyecto de gobierno, el cual calificó como un hecho histórico volcado en favor de las familias michoacanas.
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También, refrendó su convicción de seguir trabajando con la misma entrega desde las filas de la Cuarta Transformación.
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Desde entonces, ha hecho públicos sus recorridos por diferentes municipios y regiones de la entidad.
El equipo cercano de Gladys Butanda informó que su registro ante la Dirigencia Nacional de Morena será este próximo lunes a las 9:00 de la mañana.
Ahora, ya son dos las mujeres quienes han levantado la mano y que buscarán dirigir la coordinación morenista en Michoacán, rumbo a la elección a gobernador del 2027.
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dmrr/cr
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