Pachuca. - En Hidalgo se registra una de las primeras renuncias rumbo a la definición de candidaturas de Morena para el proceso electoral de 2027, luego de que el titular de la Oficina de Defensa del Consumidor, Navor Rojas Mancera, presentó su renuncia para buscar una candidatura a la alcaldía de Pachuca o una diputación federal.

El funcionario informó que su separación del cargo se realizó de común acuerdo con el procurador federal del consumidor, César Iván Escalante Ruiz, y destacó que permaneció un año y dos meses al frente de la dependencia.

De acuerdo con Rojas Mancera, su salida responde a criterios de ética y congruencia con los lineamientos de Morena, así como con los principios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Julio Menchaca Salazar.

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“Los servidores públicos con aspiraciones políticas debemos separarnos del cargo para garantizar la equidad, evitar cualquier suspicacia sobre el uso de recursos públicos y preservar la integridad de las instituciones”, señaló.

Navor Rojas indicó que busca participar en el proceso interno de Morena con la intención de obtener la candidatura a la presidencia municipal de Pachuca, aunque reconoció que también le interesa contender por una diputación federal. Sin embargo, afirmó que su principal aspiración es gobernar la capital hidalguense, debido a que conoce sus barrios, colonias y las necesidades de la población.

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Sobre el método de selección de candidatos, el también exsenador dijo confiar en las encuestas que realizará Morena y pidió que el proceso interno se desarrolle con transparencia para todos los aspirantes.

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Asimismo, señaló que, aunque la legislación establece un plazo de 90 días antes del inicio formal del proceso electoral para separarse del cargo, decidió presentar su renuncia de manera anticipada en apego a los lineamientos de su partido.

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Rojas Mancera destacó que uno de los principales problemas de Pachuca es la movilidad urbana, derivada del crecimiento de la ciudad. También consideró prioritario fortalecer la seguridad pública, mejorar la cultura vial, atender el ambulantaje y revisar la situación de los estacionamientos públicos.

Respecto a estos últimos, recordó que ha abordado el tema en diversas ocasiones durante sus responsabilidades públicas y reiteró la necesidad de establecer reglas claras para los cobros, ya que actualmente muchos son arbitrarios. Además, consideró indispensable garantizar la protección de los usuarios ante daños o robos de vehículos.

Finalmente, indicó que en los próximos días sostendrá una reunión con el dirigente estatal de Morena, Marco Antonio Rico Mercado, para conocer los procedimientos que definirán el rumbo del partido y la selección de candidaturas para el proceso electoral del próximo año.

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