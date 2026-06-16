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Pachuca.- Luego de la denuncia por una presunta extorsión a comerciantes de la Central de Abasto de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a una mujer que presuntamente exigía a los locatarios el pago de 10 mil pesos mensuales a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.
De acuerdo con la dependencia, se recibió una denuncia en la que se informó que la presunta responsable amenazaba a comerciantes de la Central de Abasto, a quienes les exigía 10 mil pesos mensuales a cambio de garantizarles seguridad para el desarrollo de sus actividades.
Tras recibir las características de la señalada, agentes de la Policía Estatal implementaron acciones de búsqueda y localización, y al ubicarla en las inmediaciones del centro de comercio fue detenidas.
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Durante la inspección realizada, a la mujer le fueron encontrados 2 mil 200 pesos en efectivo, cantidad que coincidía con un pago complementario realizado por el denunciante.
La presunta responsable, así como el dinero asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica.
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jecg/cr
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