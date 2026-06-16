Pachuca.- Luego de la denuncia por una presunta extorsión a comerciantes de la Central de Abasto de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a una mujer que presuntamente exigía a los locatarios el pago de 10 mil pesos mensuales a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.

De acuerdo con la dependencia, se recibió una denuncia en la que se informó que la presunta responsable amenazaba a comerciantes de la Central de Abasto, a quienes les exigía 10 mil pesos mensuales a cambio de garantizarles seguridad para el desarrollo de sus actividades.

Tras recibir las características de la señalada, agentes de la Policía Estatal implementaron acciones de búsqueda y localización, y al ubicarla en las inmediaciones del centro de comercio fue detenidas.

Lee también Airbnb coloca a Mérida entre los destinos con más alojamientos; Consejo Turístico de Yucatán pide regulación

Durante la inspección realizada, a la mujer le fueron encontrados 2 mil 200 pesos en efectivo, cantidad que coincidía con un pago complementario realizado por el denunciante.

La presunta responsable, así como el dinero asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr