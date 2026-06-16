Cuernavaca.- En las últimas 12 horas, Morelos fue envuelto por la violencia con un saldo de cuatro muertos por disparos de arma de fuego y un lesionado, como resultado de igual número de ataques armados entre la noche del lunes y la mañana de este martes en distintos municipios de Morelos.

El Servicio Médico Forense acudió a los municipios de Amacuzac, Jiutepec, Yautepec, Zacatepec y Yecapixtla para el levantamiento de los cadáveres. En el último municipio, hombres armados mataron a un líder de productores de carne de cecina, presuntamente por un caso de extorsión, de acuerdo con reportes preliminares.

El primer asesinato a balazos se reportó en la comunidad de Cajones, en el municipio de Amacuzac, sur de Morelos, donde un hombre fue hallado sin vida sobre la calle 20 de Noviembre, frente a una telesecundaria. La víctima presentaba heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

Lee también Mujer ataca con ácido a pareja de novios en las inmediaciones de la Alameda de Celaya; fue una agresión al azar, señalan autoridades

Minutos más tarde, en Jiutepec, autoridades localizaron el cuerpo de otro hombre junto a una motocicleta sobre la carretera federal Cuernavaca–Yautepec, a la altura de la colonia Independencia. Los servicios de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Durante los primeros minutos del martes, un hombre resultó herido tras un ataque armado ocurrido en la colonia Ignacio Zaragoza de Yautepec. Paramédicos lo atendieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital.

[Publicidad]

El cuarto hecho se registró en la comunidad de Galeana, municipio de Zacatepec, donde hombres armados atacaron al propietario de un puesto de tacos ubicado sobre la carretera Alpuyeca–Jojutla. La víctima falleció antes de recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado abrió las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.

Lee también Nuevos hechos de violencia dejan dos muertos y un lesionado en Sinaloa; colocan séptimo cerdito de peluche

[Publicidad]

Reportan reducción de homicidios dolosos

Por su parte, el Gobierno de Morelos replicó las cifras nacionales donde se cita que el estado registró una reducción del 49 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso durante mayo de 2026 respecto al mes anterior, al pasar de 3.7 a 1.9 casos por día; así lo informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los datos presentados reflejan una tendencia favorable en la incidencia de este delito y reconocen los resultados de la estrategia “Morelos por la Seguridad”, implementada por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, en estrecha colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, informó el gobierno morelense.

afcl/LL