Celaya.- Un hombre y su novia fueron atacados con ácido por una mujer presuntamente encapuchada que les gritó "Feliz Halloween", en las inmediaciones de la Alameda de Celaya, en el primer cuadro de la ciudad.

La pareja de aproximadamente 24 años de edad fue trasladada a un hospital en ambulancias de la Cruz Roja, con lesiones graves.

La joven presenta quemaduras en la cara, cabeza, espalda y ambos brazos, mientras su novio tiene quemaduras en sus manos, por lo que están hospitalizados.

La agresión ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche del domingo 14 de junio de 2026; la pareja caminaba por la calle al momento en que una mujer le salió al paso con una botella en la mano y les lanzó la sustancia química.

Lee también Ataque armado en restaurante de Playa del Carmen deja un muerto; tres trabajadores resultan heridos

La responsable tiró el envase y huyó caminando por la colonia Bosques de la Alameda.

[Publicidad]

El director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, señaló que de acuerdo a información preliminar no se trata de un ataque personal, sino realizado al azar.

“No sé el motivo, no se aprecia alguna agresión directa por algún tema personal, parece ser que fue al azar, de una persona que iba pasando”, dijo.

De acuerdo a los registros de las cámaras del C4, una persona posiblemente femenina, hizo esta agresión, agregó.

[Publicidad]

Lee también Tras estar bajo custodia del DIF, entregan a sus familiares a niña de 2 años tomada como rehén en Mazatlán; le ofrecen asesoría psicológica

Señaló que en el lugar encontraron los restos de la sustancia que esta persona arrojó.

El mando policial dijo que de acuerdo a las grabaciones de las cámaras de vigilancia no hay evidencia de que haya usado un vehículo.

[Publicidad]

Dijo que los videos fueron entregados a la Fiscalía Regional del Estado en la indagatoria que lleva a cabo.

La fiscalía recopiló indicios en el lugar para la identificación pericial del químico utilizado por la persona agresora.

Además en el sector se implementaron operativos para prevenir este tipo de agresiones.

[Publicidad]

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google

afcl/LL