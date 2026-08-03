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Lo que consiguió la Selección Mexicana de natación y aguas abiertas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 representa uno de esos momentos que marcan época. No sólo por la cantidad de preseas, sino porque confirmó que el país vuelve a tener una generación capaz de competir, romper récords e ilusionar con un gran futuro.
El cierre de las competencias en los JCC dejó una imagen contundente: Un equipo sólido, con jóvenes que ya compiten al nivel de los más experimentados y relevos que empiezan a perfilarse como una esperanza real rumbo a los Juegos Olímpicos 2028.
En la última jornada, México conquistó ocho medallas: Cinco de oro, una de plata y dos de bronce. Daniela Linares se impuso en los 200 metros dorso, Humberto Nájera hizo lo propio en la misma prueba varonil y Ava Chávez dominó los 200 metros mariposa. A ellos se sumaron los títulos de los relevos 4x100 combinado femenil y varonil, mientras Jorge Iga obtuvo la plata en los 200 metros libre y Celia Pulido agregó dos bronces a su extraordinaria cosecha individual.
La delegación nacional pulverizó el récord histórico de medallas de oro en natación dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
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