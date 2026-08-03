Luego que la Dirección General de Canal Once recuperó de manera pacífica sus instalaciones, luego de permanecer ocupadas por más de dos meses por estudiantes en paro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Gobierno de México informó que hay investigaciones para determinar los daños ocasionados, particularmente al archivo histórico de la televisora.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que desde el 20 de mayo un grupo de jóvenes mantuvo tomadas las instalaciones del canal y, pese a diversos intentos de diálogo, se negó durante semanas a devolver el inmueble.

Explicó que, aunque posteriormente se instalaron mesas de trabajo encabezadas por el subsecretario Ricardo Villanueva y autoridades del IPN para atender el pliego petitorio de los estudiantes, ninguna de sus demandas estaba relacionada con Canal Once.

Lee también SEP: "scroll infinito" puede generar comportamiento compulsivo en menores; algoritmos no son neutrales, afirma

“Desde un principio les pedimos que se devolvieran las instalaciones del Canal Once, porque hay mucha tecnología, aparatos y, sobre todo, la videoteca histórica del canal, con más de 70 años de contenidos resguardados”, señaló.

Mario Delgado detalló que, ante la negativa de permitir el acceso, trabajadores de la televisora, encabezados por su directora Renata Turrent, ingresaron pacíficamente a las instalaciones el domingo.

[Publicidad]

Indicó que en el inmueble permanecían únicamente seis jóvenes, quienes fueron invitados a salir sin que se registraran incidentes. Posteriormente, se dio aviso al Ministerio Público y a un notario para certificar el estado de las instalaciones.

Lee también ¡Atención! Hoy inicia la entrega de 2 mil 500 pesos de la beca de útiles y uniformes escolares; checa aquí el calendario

El titular de la SEP adelantó que una primera inspección reveló posibles afectaciones al archivo audiovisual.

[Publicidad]

“A simple vista sí hay daños al archivo, hay material roto en el suelo, todo desordenado. No sabemos qué tan grave es todavía el daño que se hizo al archivo histórico del Canal Once”, dijo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que la ocupación de la televisora se prolongara durante tanto tiempo cuando las demandas correspondían al ámbito del Instituto Politécnico Nacional.

Lee también Profeco: 85.2% de gasolineras cumplen con tope de 27 pesos; Finabien mantiene liderazgo en envío de remesas

[Publicidad]

“No tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el Politécnico tome Canal Once por tanto tiempo”, afirmó.

La mandataria recordó que previamente su gobierno dio a conocer información sobre presuntos recursos económicos que recibían algunos de los ocupantes y señaló que corresponderá a las autoridades ministeriales determinar el origen de esos apoyos.

“Se va a hacer un levantamiento de cuáles son las afectaciones… y carpetas de investigación sobre este tema, sobre todo si dañaron un patrimonio de la nación”, indicó.

[Publicidad]

Lee también Preparan auditoría a empresa de examen de la UNAM; ASF fiscalizará los recursos completa

Sheinbaum destacó que, pese a la ocupación de sus instalaciones, Canal Once nunca dejó de transmitir, ya que sus operaciones fueron trasladadas temporalmente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública.

Con la recuperación del inmueble, añadió, la televisora pública retomará sus transmisiones desde su sede habitual, mientras las autoridades realizan el inventario y la evaluación de los posibles daños al patrimonio audiovisual del Estado mexicano.

[Publicidad]

em/apr