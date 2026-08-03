La historia de Giorgio Armani volverá a la pantalla, pero esta vez con el respaldo de quienes mejor conocieron su legado. Mientras continúa el desarrollo de "Armani: the king of fashion", una película biográfica que no cuenta con la autorización de la familia ni de la firma italiana, Lux Vide confirmó la producción de una nueva serie sobre la vida del diseñador, realizada en colaboración con la casa de moda que él mismo fundó.

El proyecto, que aún no tiene título oficial, será dirigido por el cineasta Ferzan Özpetek, uno de los realizadores más reconocidos del cine italiano contemporáneo. La producción promete ofrecer una mirada a la trayectoria del creador que transformó la elegancia masculina y femenina, además de revelar aspectos poco conocidos de su vida personal y de su estrecha relación con el cine.

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De acuerdo con "Variety", la serie será el único proyecto autorizado sobre la vida del diseñador italiano. La propia casa Giorgio Armani colaborará directamente con la producción al abrir sus archivos históricos, facilitar el acceso a prendas emblemáticas y permitir filmaciones en algunos de los lugares más representativos de la vida y carrera del modista.

Con este apoyo, los productores buscan reconstruir con fidelidad la evolución artística y empresarial de Armani, considerado una de las figuras más influyentes de la moda internacional.

Ferzan Özpetek dirigirá la historia de Armani

Al frente de la serie estará Ferzan Özpetek, director de películas como "La diosa fortuna", "Nuovo Olimpo" y "Las hadas ignorantes". El realizador aseguró que conoció a Giorgio Armani durante varios años y que esa cercanía será fundamental para construir un retrato más humano del diseñador.

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Para Özpetek, el reto consiste en mostrar no sólo al empresario y visionario que revolucionó la industria, sino también al hombre detrás de una de las marcas más importantes del lujo.

El libreto estará a cargo de Francesco Arlanch, guionista conocido por su trabajo en producciones italianas como "Doc", quien desarrollará la historia junto con Özpetek.

Aunque todavía no se conocen detalles de la trama, la serie podría recorrer distintos momentos decisivos de la carrera del diseñador: desde la creación de su propia firma hasta su estrecha relación con Hollywood, donde participó como diseñador de vestuario en más de 200 producciones cinematográficas.

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El anuncio ocurre mientras continúa el desarrollo de "Armani: the king of fashion", película dirigida por el danés Bille August y producida por Andrea Iervolino.

Ese largometraje, que contará con un guion de Bobby Moresco, ganador del Óscar por "Crash", busca narrar la evolución profesional y personal del diseñador italiano. Sin embargo, hasta ahora no cuenta con el respaldo oficial de la familia Armani ni de la empresa fundada por el creador.

Por el momento, tampoco se ha confirmado cuándo comenzará su rodaje.

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¿Quién fue Giorgio Armani?

Giorgio Armani fue uno de los diseñadores más influyentes de la historia de la moda. A lo largo de varias décadas construyó un imperio que redefinió el concepto de elegancia contemporánea mediante siluetas limpias, trajes desestructurados y un estilo sobrio que marcó a generaciones.

Su relación con Hollywood fue clave para consolidar la identidad de la marca. Actores y actrices recurrieron a sus diseños tanto en películas como en alfombras rojas, ayudando a convertir el sello Armani en un referente mundial del lujo.

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