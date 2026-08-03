El director libanés Cyril Aris sabe que para muchas personas hablar de Líbano es hablar de guerra, pero asegura que, si pudiera llevar a un mexicano a recorrer hoy las calles de Beirut, se llevaría una sorpresa.

“Si te pusiera hoy en Beirut, la pasarías muy bien. Saldrías, tendrías momentos muy agradables a pesar de todo”, asegura el cineasta en entrevista con EL UNIVERSAL.

Su ópera prima, A Sad and Beautiful World, que inaugurará la tercera edición del Festival de Cine Libanés en México (FECIL), busca precisamente mostrar esa otra cara de Beirut, la de quienes siguen enamorándose, haciendo planes y buscando un futuro, incluso mientras el conflicto forma parte de su vida cotidiana.

Presentada en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la cinta sigue a Nino y Yasmina, una pareja que se reencuentra después de varios años en una ciudad marcada por la incertidumbre política y social.

A través de la pareja, el director explora preguntas universales sobre el amor, tiempo, migración y la posibilidad de formar una familia en un país donde las crisis no se ven terminar.

“Esa era justamente la pregunta que me hacía: si realmente tiene sentido formar una familia y traer hijos al mundo de hoy, especialmente en el contexto libanés. Racionalmente parece que las cosas no van a mejorar, pero emocionalmente quieres seguir creyendo y construir una vida”.

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Para Aris, contar una historia de amor en Beirut implicaba alejarse de la imagen que suele dominar la conversación sobre Líbano.

“La única arma que tenemos contra todo esto es la comedia, el amor por la vida y el deseo de seguir construyendo cosas en Líbano. Si ves la escena artística, el cine, la música o la danza, hay grandes artistas haciendo grandes obras a pesar de todo”.

Esa capacidad para seguir adelante, agrega, define a su país y también el espíritu de la película.

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“Es un país construido sobre la belleza, el amor, las esperanzas y los sueños, pero al mismo tiempo sobre el dolor y el sufrimiento. La coexistencia de esas dos realidades define nuestra relación con el país. Lo amamos profundamente y, al mismo tiempo, sufrimos por él. Esa paradoja también es el tono de la película”, añade el cineasta.

Hacer cine mientras caen las bombas

La historia fue elegida para representar a Líbano en la carrera por el Oscar, un reconocimiento que recibió con orgullo y con la responsabilidad de retratar la identidad de su país.

“Quería ser lo más fiel posible a quienes somos: nuestra forma de reír, de hacer bromas, pero también de enfrentar las crisis, las guerras y las tragedias”.

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Sin embargo, llevar esa visión a la pantalla no fue sencillo. El director recuerda que gran parte del rodaje ocurrió mientras el sur del país era bombardeado y Beirut vivía bajo constantes amenazas.

“Despertabas leyendo esas noticias y, unas horas después, estabas preocupado por si un plano funcionaba o si una actuación era la correcta. Es una realidad muy extraña, pero es la forma en la que hacemos cine”, relata.

A ello se suma otro obstáculo: conseguir financiamiento. El cineasta explica que el cine libanés prácticamente no cuenta con fondos nacionales, por lo que A Sad and Beautiful World terminó convirtiéndose en una coproducción entre Líbano, Alemania, Estados Unidos, Arabia Saudita y Qatar, además de recibir apoyo de Francia, Suiza y Marruecos.

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“El cine libanés forma parte de una crisis existencial que acompaña nuestra identidad desde hace tiempo”.

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