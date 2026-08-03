La actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera electa en las urnas, se alista para cumplir su primer año en funciones con el inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de 2026, el cual arrancó este lunes.

Previo a la declaratoria de apertura, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz abrió un espacio para que los integrantes del Alto Tribunal compartieran una reflexión, en donde coincidieron en puntos como la seguridad jurídica y la fortaleza del Estado de derecho.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa refrendó su compromiso con la Constitución y aseguró que el nuevo pleno ha demostrado que hay un Poder Judicial de la Federación (PJF) que actúa en colaboración con los demás Poderes de la Unión para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado.

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Sin embargo, hizo un llamado a sus colegas a no perder de vista que también se erigen como un contrapeso a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como de los órganos legislativos cuando las medidas que adoptan se apartan de los principios constitucionales.

“La seguridad jurídica de todos los mexicanos tiene su garantía en los tribunales del país, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que vela en todo momento en que prevalezca el Estado de Derecho”, expresó.

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Lenia Batres Guadarrama, autoproclamada “ministra del Pueblo”, también aprovechó el espacio de reflexión que abrió Aguilar Ortiz para comentar que “la reforma judicial no sólo era necesaria, sino indispensable” para priorizar el bienestar colectivo, la autodeterminación del pueblo y el respeto a la soberanía popular.

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Durante su intervención, destacó que el nuevo pleno actúa con pluralidad en sus resoluciones, aunque hay un alto consenso en más del 80% de los asuntos que se han votado desde su integración en septiembre del año pasado.

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Batres Guadarrama subrayó que los nuevos ministros han desempeñado sus funciones bajo “mayor austeridad” y con un nivel de transparencia inédito, con el 100% de los asuntos resueltos en sesiones públicas.

“Antes de septiembre del año pasado era el 5%. No podemos, bajo ningún cambio futuro, renunciar a esta transparencia que no ha ganado este pleno, sino la sociedad mexicana”, dijo.

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Por su parte, el ministro presidente aseguró que durante este nuevo periodo ordinario de sesiones se podrá construir una sociedad mexicana en paz en la que todos gocen del ejercicio pleno de sus derechos: “Vamos a construir un México más justo, más humano, más digno, en paz y con bienestar”, concluyó.

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