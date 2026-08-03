Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de liderazgo en la Universidad de Nueva York, recomendó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijar en 16 años la edad mínima para poder tener redes sociales.

En enlace a la conferencia mañanera y en medio del debate nacional sobre el uso de celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar en México, el especialista señaló que tener redes sociales es algo totalmente inapropiadas para menores por los peligros que se pueden presentar ahí.

Señaló que se debe de separar a los alumnos de sus teléfonos durante toda la jornada escolar.

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“La segunda medida que están adoptando líderes de todo mundo es elevar 16 años la edad mínima para tener cuentas en redes sociales. Las redes sociales son totalmente inapropiadas para los niños.

"Hablar con desconocidos es una actividad para adultos, la pornografía es cosa de adultos, comprar drogas en línea es cosa de adultos. Sin embargo, todos nuestros hijos están expuestos regularmente a los peligros cuando abren cuentas en Instagram, TikTok, o Snapchat, por eso les recomiendo a ustedes proteger a los niños de Mexico contra productos de consumos defectuosos, productos diseñados para crear adicción en niños, no para evitarles.”

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En Palacio Nacional, el especialista exhortó al gobierno mexicano a seguir el “valiente ejemplo” de Australia, quien prohíbo el uso de celulares en menores de 16 años y restringió su uso en escuelas, y que resultó en una reducción del 30%.

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“Lograr cualquier cambio en el comportamiento de los adolescentes en solo seis meses es un gran logro”.

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Jonathan Haidt destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum haya iniciado este debate iniciando con maestros, padres, madres y alumnas y alumnos.

“Siga adelante, mi equipo esta aquí para ayudarle. Este camino se vuelve más fácil a medida que se avanza porque usted descubrirá que el mundo entero se está uniendo a esta travesía.

“Este viaje no se trata de quitarles los teléfonos, se trata de recuperar la infancia para todos nuestros hijos”, finalizó.

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