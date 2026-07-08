La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para analizar un asunto relacionado con la protección a la obra de Frida Kahlo, en el que definirá si es constitucional prohibir la salida definitiva del país de cuadros de esta pintora que se encuentran en manos de particulares.

A mano alzada, ocho ministros se posicionaron a favor de estudiar este asunto, en el que el pleno del Alto Tribunal determinará si el artículo 6 del decreto presidencial de 1984 que declaró monumento artístico toda la obra de Kahlo va más allá de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal.

Este decreto, expedido durante el gobierno del priista Miguel de la Madrid Hurtado, prohíbe la exportación definitiva de las obras de Kahlo, entre ellas el óleo conocido como “Autorretrato con medallón”.

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El pleno verificará si la disposición contraviene lo establecido en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos o Históricos, el cual permite la salida temporal o definitiva de obras artísticas de propiedad particular mediante permiso del instituto correspondiente.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía dijo durante la sesión del pleno que este asunto tiene potencial para que el Alto Tribunal se pronuncie sobre temas jurídicos de relevancia nacional, específicamente en materia del derecho a la cultura frente al derecho de propiedad.

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“El núcleo del conflicto consiste en determinar si el artículo sexto del decreto de 1984 introduce una restricción que no se encuentra prevista en el artículo 16 sobre la Ley Federal de Monumentos, el cual sí permite dicha exportación”, expuso a su vez el ministro Arístides Guerrero García.

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