El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, anunció que a partir de este lunes 3 de agosto inició la dispersión de la beca anual de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares, apoyo que beneficiará a 6 millones 694 mil 988 estudiantes de educación básica, con una inversión social de 16 mil 700 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que los depósitos se realizarán de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido de los beneficiarios y concluirán el 14 de agosto.

“Lo prometido es deuda, la Presidenta dijo que en inicios de agosto se realizaba la dispersión de los recursos para útiles y uniformes, justo en este momento crucial en el que se empiezan a adquirir todo lo que se requiere para ir a la escuela. Entonces hoy arranca la dispersión de los 2 mil 500 pesos”, afirmó.

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Calendario de pagos de la beca para útiles y uniformes escolares

Detalló que este lunes recibirán el apoyo quienes tengan apellidos que inicien con las letras A y B; el 4 de agosto corresponderá a la C; el 5 a D, E y F; el 6 a la G; el 7 a H, I, J, K y L; el 10 a la M; el 11 a N, Ñ, O, P y Q; el 12 a la R; el 13 a la S y el 14 de agosto se concluirá con el resto de las letras.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 03 de agosto de 2026. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

León Trujillo señaló que este apoyo forma parte del fortalecimiento del sistema nacional de becas impulsado por el gobierno federal y destacó que actualmente 19 millones 593 mil 156 estudiantes reciben algún apoyo educativo, cifra que esperan incrementar a 22 millones durante 2026.

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Avanza 95.1% entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de primaria

Asimismo, informó que el programa de incorporación de estudiantes de primaria registra un avance de 95.1% en la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, al haberse distribuido 4.7 millones de los cinco millones previstos.

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Indicó que, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, las autoridades buscan alcanzar el 100% de entrega, por lo que continúan operativos en centros de atención y visitas domiciliarias para quienes no pudieron acudir a las asambleas o enfrentan alguna situación que les impide trasladarse.

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“La Presidenta nos ha instruido que tenemos que ir hasta el último rincón y tenemos que entregar el 100% de las tarjetas”, sostuvo.

El funcionario recomendó a los nuevos beneficiarios descargar la aplicación del Banco del Bienestar para consultar el saldo de sus apoyos o, en su caso, utilizar la línea telefónica de la institución.

Finalmente, destacó que el sistema de becas mantiene cobertura universal para estudiantes de secundaria pública mediante la Beca Rita Cetina, para educación media superior con la Beca Benito Juárez y continúa ampliando los apoyos para educación superior, incluida la beca Gertrudis Bocanegra, que este ciclo escolar se extenderá a Zacatecas y Chiapas.

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