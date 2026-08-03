Debido al poco margen de crecimiento que tienen las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante la limitación de operaciones, están abriendo nuevas rutas en terminales regionales con el objetivo de incrementar el tráfico de pasajeros.

Durante junio, mientras el AICM registró una disminución de 2.1% en el flujo de usuarios, con todo y la celebración del Mundial de Futbol, los aeropuertos de Durango y San Luis Potosí incrementaron 27% su tráfico.

Acapulco y Tampico lo elevaron 20%; Tepic, 18%; Querétaro, 16%; Puerto Escondido, 15%, y Zacatecas, 13.5%, de acuerdo con la información disponible en la Agencia Federal de Aviación Civil.

El Aeropuerto de Durango está incrementando su número de vuelos hacia la Ciudad de México, en donde Aeroméxico ofrece tres al día, así como uno diario al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Volaris también está incrementando operaciones desde Durango hacia Guadalajara; mientras que Viva está sumando más vuelos con destino a Monterrey.

En junio, tanto el aeropuerto de Durango como el de San Luis Potosí fueron los de mayor crecimiento en volumen de pasajeros transportados para Grupo Aeroportuario Centro Norte.

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Fabricio Cojuc, analista independiente del sector aéreo, dijo que los aeropuertos regionales son un área de oportunidad para desarrollar nuevas rutas y particularmente Volaris es la que está apostando por la interconexión entre ciudades medias en lugar de crecer desde la Ciudad de México.

“Estos aeropuertos tienen un crecimiento a doble dígito. Volaris está expandiendo su huella doméstica agregando servicios en rutas subatendidas o nunca atendidas, mientras que los más maduros como el AICM, Cancún, Guadalajara y Monterrey tienen más restricciones operacionales.

“Esta es una panorámica de cómo la red de rutas ahora está más descentralizada”, explicó.

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En junio, Volaris abrió la nueva ruta Durango-Querétaro; y desde San Luis Potosí ahora vuela a Monterrey, Guadalajara, Chicago, Puebla y Puerto Vallarta.

Aerus también abrió, por temporada, la ruta Durango-Monterrey para atraer a pasajeros interesados en asistir a los partidos del Mundial de Futbol.

En tanto, el aeropuerto de Acapulco registró un crecimiento de 20% en junio, debido a que Mexicana abrió una nueva ruta hacia el Felipe Ángeles y Volaris la ruta Acapulco-Querétaro.

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El aeropuerto de Tepic recientemente recibió una inversión de 5 mil millones de pesos para ampliar 40% su pista, con lo cual ahora puede recibir vuelos procedentes de Estados Unidos y Canadá.

Con esta ampliación, la proyección es atender a 4 millones de pasajeros en los próximos años, cuando antes de la ampliación recibía a 300 mil personas al año.

Tepic es operado por Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, que tiene participación público-privada y fue formado por el gobierno mexicano, a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Mota-Engil.

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Carlos Torres, consultor en temas aéreos, explicó que este modelo de negocio nació en la pasada administración donde el gobierno pone el activo a modernizar y explotar que es el aeropuerto, y se hace una labor de comercialización muy importante.

Tepic ahora conecta con el AICM, AIFA, Tijuana, Monterrey y Guadalajara; así como con Los Ángeles, Dallas, Phoenix, San Francisco y Toronto.

Puerto Escondido también está en proceso de ampliación. A esta terminal se le destinaron 4 mil 500 millones de pesos por parte de Aeropuertos Mexicanos, otra asociación público-privada entre ASA, el gobierno de Oaxaca y Mota-Engil.

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La ampliación incluyó la pista, el edificio terminal y un nuevo método de ventilación. Ahora, las tres principales aerolíneas mexicanas vuelan a Puerto Escondido, así como United y American, y las canadienses Air Canada y Westjet.

La terminal aérea de Zacatecas también se encuentra en un proceso de ampliación.

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