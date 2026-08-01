Cuando piensas en unas vacaciones en Cancún, seguramente imaginas playas con fina arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa; sin embargo, hay un factor que 'afecta' al destino y que es decisivo a la hora de viajar.

Se trata del sargazo, que en años recientes ha llegado en mayores cantidades a las costas de Quintana Roo.

Si quieres evitarlo, consulta la siguiente información para conocer en qué meses hay menor presencia de esta alga.

Conoce los detalles de las autoridades ante el sargazo. Foto: Pexels

¿Debes cancelar tu viaje a Cancún por el sargazo?

Con las grandes cantidades de sargazo registradas durante 2026, es posible que hayas pensado en cancelar tus vacaciones a Cancún.

Pero antes de tomar una decisión, debes de saber que la presencia de esta alga es un fenómeno variable.

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¿Qué significa esto? Durante la Conferencia de Prensa Matutina del 30 de julio de 2026, Mara Lezama, gobernadora del estado de Quintana Roo, explicó que la presencia del sargazo varía de un destino a otro, ya que depende de factores como el viento, las corrientes marinas y labores de limpieza en cada destino.

Antes de planear un viaje, te sugerimos lo siguiente:

Consulta reportes actualizados de las condiciones de las playas.

Revisa redes sociales y actualizaciones de viajeros en el destino.

De acuerdo con Sebastián Ramírez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), muchos de los hoteles y autoridades realizan trabajos de retiro de sargazo.

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Otra alternativa es comunicarte con los hospedajes para preguntar sobre el estado actual de las playas y de ahí tomar una decisión.

Para conocer los reportes actualizados sobre el sargazo puedes consultar las redes sociales de las autoridades. Foto: Pexels

¿Cuándo acaba la temporada de sargazo en Cancún?

Lo primero que debes saber es que el sargazo no desaparece por completo, ya que este forma parte de un fenómeno natural.

No obstante, su presencia suele disminuir a partir del mes de noviembre.

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De acuerdo con el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Sargazo (GIES) de la UNAM, los periodos entre noviembre y marzo son considerados como temporada baja de la macroalga, mientras que de diciembre a febrero, existe una menor probabilidad de encontrar grandes acumulaciones en la playa.

Con planeación e información adecuada, puedes elegir el momento perfecto para visitar Cancún sin que el sargazo sea el único factor para decidir.

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