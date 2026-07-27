Imagina que llegas a la terminal de autobuses con tu equipaje en mano, pero antes de abordar te informan que tu boleto fue cancelado. Si bien puedes sentir enojo, no dejes que eso te nuble la mente para actuar conforme lo indica Profeco y así recuperar tu dinero.

En Destinos te compartimos sus recomendaciones clave que todo viajero debe conocer, publicadas en la 'Revista del Consumidor' de junio.

¿Cuáles son tus derechos al viajar en autobús?

Cuando sales de vacaciones o de paseo, lo normal es esperar que todo salga de maravilla; sin embargo, pueden existir factores que arruinen tu experiencia al viajar en autobús, por ejemplo, fallas mecánicas.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, cuando se cancela un viaje o se demora hasta por 2 horas, los clientes tienen derecho a:

Recibir el reembolso del boleto

Obtener una bonificación mínima del 20% sobre el precio pagado

Estos son los derechos que tienes su tu boleto de autobús fue cancelado. Foto: Pexels

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De igual manera, al viajar en compañías de autotransporte federal, Profeco aclara que los usuarios tienen derecho a que el servicio incluya:

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Equipaje de hasta 25 kilos sin costo adicional

Seguro de viajero en caso de accidente, deceso o daño al equipaje durante el trayecto

Recibir comprobante de servicio de transporte

A ninguna persona se le debe condicionar la prestación del servicio de autobús

Viajar con un animal de compañía, apoyo o asistencia sin cargo extra, cuando corresponda

Además, los adultos mayores, profesores y estudiantes pueden acceder a descuentos en boletos, los cuales se otorgan conforme al número de lugares disponibles por unidad.

Al viajar en autobús, los adultos mayores con credencial vigente pueden acceder a descuentos en el boleto. Foto: Pexels

¿Qué hacer si la empresa de autobuses no respeta tus derechos?

Antes de comprar tus boletos, verifica las condiciones del servicio de la empresa y sus políticas. Según explica Profeco, ahí se deben especificar datos como precio, horario y tipo de servicio.

Si no se respetan esos términos o se niegan a devolverte tu dinero, presenta tu queja en el teléfono del consumidor:

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Desde CDMX: 55 5568 8722

Para el resto de la República: 800 468 8722

A través de esta vía, la atención es de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; mientras que sábados, domingos y días feriados es de 10:00 a 18:00 horas.

Si en la terminal hay un módulo de atención de la Profeco, acude y explica tu situación para que puedas recibir la orientación adecuada de tu reembolso.

Siempre guarda tu boleto y ticket de compra para cualquier aclaración con la empresa de autobuses. Foto: Unsplash

Recuerda guardar tu boleto de autobús o comprobante de viaje hasta concluir tu traslado, pues será indispensable en caso de aclaraciones. ¿Ya conocías estos tips?

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