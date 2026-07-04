En plenas vacaciones de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la 'Revista del Consumidor' de julio, comparte una lista de los mejores balnearios de México, según el organismo. Aquí algunos de ellos...

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Morelos

El Rollo Parque Acuático

Ubicado en la región sur del estado de Morelos, El Rollo fue parte del sondeo realizado por la Profeco, con sus servicios variados y 20 albercas (una de olas), toboganes de diferentes alturas, áreas infantiles interactivas, una isla infantil, un río y alternativas de hospedaje.

Los precios pueden variar por temporada, pero actualmente la entrada cuesta:

Boleto completo: desde $530

Boleto infantil: desde $280

Con Inapam y personas con discapacidad: $430

Horario: todos los días de 09:00 a 18:00 horas

Ubicación: Calle Ribera del Río Yautepec s/n, Gabriel Tepepa, Tlaquiltenango

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Parque Acuático Ojo de Agua

El Parque Acuático Ojo de Agua cuenta con albercas familiares, toboganes, ríos de olas, avalanchas artificiales y resbaladillas con impulso de agua.

El costo de entrada, de acuerdo con Profeco, es de:

Personas adultas: $300

Menores de 1.30 metros: $200

Horario: lunes a domingos de 09:00 a 18:00 horas

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Ubicación: Nicolás Bravo 25, Temixco, Morelos

Disfruta los atardeceres de este verano 2026 en "El Rollo". Foto: Instagram @elrolloparqueacuatico

Querétaro

Parque Bicentenario Querétaro

Con un área total de 27 mil metros cuadrados, este balneario tiene todo lo necesario para vacacionar este verano 2026.

Cuenta con 2 toboganes, un río lento, chapoteadero, alberca social, alberca para la tercera edad y, si quieres llevarte algún recuerdo, puedes conseguirlo en su tienda de souvenirs.

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El precio de entrada es:

Personas adultas: $80

Menores de 1 metro y personas con discapacidades: gratis

Horario: martes a jueves de 08:30 a 16:30 horas, y viernes a domingos de 10:00 a 18:00 horas

Ubicación: Melchor Ocampo Poniente 3-C Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro.

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Termas del Rey Parque Acuático

Este parque acuático y balneario cuenta con una fosa de clavados, aunque entre otros atractivos, también cuentan con una alberca de olas bajas y varias albercas y toboganes para niños.

Si compras en línea tu entrada, puedes obtener un 15% de descuento:

Personas adultas: $169

Menores de 1.20 metros: $106

Menores de 90 centímetros: gratis

Horario: viernes, sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas

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Ubicación: Carretera Tequisquiapan a Ezequiel Montes km 10, Tequisquiapan.

Si estas cerca de Querétaro, lánzate a Termas del Rey, uno de los balnearios recomendados por la Profeco. Foto: Termas del Rey

Estado de México

Parque Acuático Ixtapan

El Parque Acuático Ixtapan se encuentra a menos de 2 horas de la CDMX. Además de sus albercas, juegos y trenecitos, tiene aguas termales.

Tiene un restaurante y diversas opciones de hospedaje.

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El precio de entrada es:

Personas adultas: $395

Niñas y niños: $275

Menores de 90 centímetros: gratis

Horario: sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 17:00 horas

Ubicación: Plaza San Gaspar, México 55 s/n, Ixtapan de la Sal, Ixtapan de la Sal.

Coahuila

Termas de San Joaquín

Al norte del país, Termas de San Joaquín es un desarrollo turístico en medio del paisaje desértico. Cuenta con hotel, recorridos en la naturaleza y noches astronómicas.

Su principal atractivo son sus albercas de aguas termales que brotan a más de 40 °C. Su escenario es un salón subterráneo con bóvedas de ladrillo y columnas de piedra, muy al estilo de las antiguas termas romanas.

Cuentan también con restaurante y eventos durante todo el año.

La entrada para adultos cuesta: $295

Horario: martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas

Ubicación: Carretera Villa de García-Paredón km 10, La Azufrosa, Ramos Arizpe

Termas San Joaquín se presenta como una opción para salidas de descanso, de acuerdo con la Profeco. Foto: Termas San Joaquín

Guanajuato

Splash Parque Acuático León

Si lo que buscas es una experiencia llena de adrenalina, Splash Parque Acuático León integra toboganes, un castillo infantil, chapoteadero y hasta un acuario. También ofrece canchas deportivas y juegos infantiles.

Según indica Profeco, también cuenta con alojamiento.

Los precios de entrada son:

Persona adulta: $280

Niñas y niños: $150

Menores 90 centímetros: gratis

Horario: todos los días del año de 09:00 a 18:00 horas

Ubicación: Carretera Panamericana, Silao-León km 3, col. Nuevo México.

Puebla

Balneario Agua Azul

Este complejo recomendado por Profeco se encuentra en Puebla, y destaca por sus espacios para que tu familia tenga una experiencia divertida sin importar tu presupuesto.

El balneario Agua Azul no solo se caracteriza por sus atracciones acuáticas, también por sus canchas deportivas, áreas con juegos infantiles y zonas verdes para camping.

Y para comer, se recomienda disfrutar los antojitos mexicanos de su restaurante o preparar una carnita asada en la zona de asadores.

Los precios de entrada son:

Adultos: $150

Niñas, niños e Inapam: $130

Estudiantes credencial vigente: $130

Horario: todos los días del año de 07:00 a 18:00 horas

Ubicación: Prol. 11 Sur 5117, Calzada Mayorazgo.

Sumérgete en las aguas azules que descienden de la Malinche hasta el Balneario Agua Azul. Foto: Balneario Agua Azul

Jalisco

Parque Acuático Chimulco

Ubicado en Villa Corona, el Parque Acuático Chimulco aparece en las recomendaciones de Profeco por sus toboganes, el río Lazy, lluvia termal, fiestas de espuma, albercas de hidromasaje y atracciones como Splash Factory. Todo esto para una escapada de verano.

Los precios de entrada son:

Adultos: $220

Niñas y niños de 3 a 10 años: $120

Inapam y estudiantes con credencial: $140

Horario: todos los días del año de 08:00 a 18:00 horas

Ubicación: Av. Vicente Ruiz Sahagún 75, col. Centro Villa Corona

Parque Acuático Los Camachos

Si te encuentras en tierras tapatías, otro balneario a considerar es el Parque Acuático Los Camachos, que cuenta con atracciones extremas como Aquaturbo y Kamikaze, además de toboganes y una zona infantil.

Según Profeco, los precios de entrada son:

Adultos: $220

Niñas y niños: $110

Horario: todos los días del año de 09:00 a 18:00 horas

Ubicación: Nva. Carretera a Saltillo km 19, Guadalajara.

Compite con tus amigos en el Aqua Racer del balneario Los Camachos. Foto: Los Camachos

Hidalgo

Parque Acuático Te-Pathé

Gracias a su variedad de atracciones, el Parque Acuático Te-Pathé es uno de los destinos que debes tomar en cuenta para tus vacaciones, sobre todo por su cercanía con la CDMX.

En dicho balneario encontrarás albercas familiares, albercas de olas salvajes, un río lento, y las atracciones Kamilancha y Guardia Pirata.

De igual manera, ofrece hospedaje en hotel y en cabañas.

Los precios de entrada son:

Adultos: $200, o compra en línea por $170

Grupo de 35 a más personas: $180

Con Inapam: $100

Personas con discapacidades: gratis

Horario: todos los días del año de 07:00 a 20:00 horas

Ubicación: Carretera México-Laredo km 152.5, Ixmiquilpan.

Guerrero

Parque Acuático Agua Salvaje

Finalmente, en Pie de la Cuesta puedes visitar el parque Agua Salvaje es uno de los destinos de aventura más famosos de la región.

Aquí, el entretenimiento es para toda la familia con sus albercas profundas, toboganes y hasta un simulador de vuelo. Al igual que las anteriores opciones, cuenta con hotel.

Personas adultas: $200

Menores: $150 pesos

Con Inapam: $100

Horario: viernes a domingos de 10:00 a 18:00 horas

Ubicación: Av. Fuerza Aérea km 12.5, Pie de la Cuesta, Acapulco

Los balnearios son destinos atractivos para disfrutar actividades acuáticas. Foto: Instagram @elrolloparqueacuatico

Ahora que conoces las recomendaciones de Profeco, empaca tu traje de baño y disfruta un verano refrescante.

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