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En plenas vacaciones de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la 'Revista del Consumidor' de julio, comparte una lista de los mejores balnearios de México, según el organismo. Aquí algunos de ellos...
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Morelos
El Rollo Parque Acuático
Ubicado en la región sur del estado de Morelos, El Rollo fue parte del sondeo realizado por la Profeco, con sus servicios variados y 20 albercas (una de olas), toboganes de diferentes alturas, áreas infantiles interactivas, una isla infantil, un río y alternativas de hospedaje.
Los precios pueden variar por temporada, pero actualmente la entrada cuesta:
- Boleto completo: desde $530
- Boleto infantil: desde $280
- Con Inapam y personas con discapacidad: $430
Horario: todos los días de 09:00 a 18:00 horas
Ubicación: Calle Ribera del Río Yautepec s/n, Gabriel Tepepa, Tlaquiltenango
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Parque Acuático Ojo de Agua
El Parque Acuático Ojo de Agua cuenta con albercas familiares, toboganes, ríos de olas, avalanchas artificiales y resbaladillas con impulso de agua.
El costo de entrada, de acuerdo con Profeco, es de:
- Personas adultas: $300
- Menores de 1.30 metros: $200
Horario: lunes a domingos de 09:00 a 18:00 horas
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Ubicación: Nicolás Bravo 25, Temixco, Morelos
Querétaro
Parque Bicentenario Querétaro
Con un área total de 27 mil metros cuadrados, este balneario tiene todo lo necesario para vacacionar este verano 2026.
Cuenta con 2 toboganes, un río lento, chapoteadero, alberca social, alberca para la tercera edad y, si quieres llevarte algún recuerdo, puedes conseguirlo en su tienda de souvenirs.
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El precio de entrada es:
- Personas adultas: $80
- Menores de 1 metro y personas con discapacidades: gratis
Horario: martes a jueves de 08:30 a 16:30 horas, y viernes a domingos de 10:00 a 18:00 horas
Ubicación: Melchor Ocampo Poniente 3-C Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro.
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Termas del Rey Parque Acuático
Este parque acuático y balneario cuenta con una fosa de clavados, aunque entre otros atractivos, también cuentan con una alberca de olas bajas y varias albercas y toboganes para niños.
Si compras en línea tu entrada, puedes obtener un 15% de descuento:
- Personas adultas: $169
- Menores de 1.20 metros: $106
- Menores de 90 centímetros: gratis
Horario: viernes, sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas
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Ubicación: Carretera Tequisquiapan a Ezequiel Montes km 10, Tequisquiapan.
Estado de México
Parque Acuático Ixtapan
El Parque Acuático Ixtapan se encuentra a menos de 2 horas de la CDMX. Además de sus albercas, juegos y trenecitos, tiene aguas termales.
Tiene un restaurante y diversas opciones de hospedaje.
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El precio de entrada es:
- Personas adultas: $395
- Niñas y niños: $275
- Menores de 90 centímetros: gratis
Horario: sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 17:00 horas
Ubicación: Plaza San Gaspar, México 55 s/n, Ixtapan de la Sal, Ixtapan de la Sal.
Coahuila
Termas de San Joaquín
Al norte del país, Termas de San Joaquín es un desarrollo turístico en medio del paisaje desértico. Cuenta con hotel, recorridos en la naturaleza y noches astronómicas.
Su principal atractivo son sus albercas de aguas termales que brotan a más de 40 °C. Su escenario es un salón subterráneo con bóvedas de ladrillo y columnas de piedra, muy al estilo de las antiguas termas romanas.
Cuentan también con restaurante y eventos durante todo el año.
- La entrada para adultos cuesta: $295
Horario: martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas
Ubicación: Carretera Villa de García-Paredón km 10, La Azufrosa, Ramos Arizpe
Guanajuato
Splash Parque Acuático León
Si lo que buscas es una experiencia llena de adrenalina, Splash Parque Acuático León integra toboganes, un castillo infantil, chapoteadero y hasta un acuario. También ofrece canchas deportivas y juegos infantiles.
Según indica Profeco, también cuenta con alojamiento.
Los precios de entrada son:
- Persona adulta: $280
- Niñas y niños: $150
- Menores 90 centímetros: gratis
Horario: todos los días del año de 09:00 a 18:00 horas
Ubicación: Carretera Panamericana, Silao-León km 3, col. Nuevo México.
Puebla
Balneario Agua Azul
Este complejo recomendado por Profeco se encuentra en Puebla, y destaca por sus espacios para que tu familia tenga una experiencia divertida sin importar tu presupuesto.
El balneario Agua Azul no solo se caracteriza por sus atracciones acuáticas, también por sus canchas deportivas, áreas con juegos infantiles y zonas verdes para camping.
Y para comer, se recomienda disfrutar los antojitos mexicanos de su restaurante o preparar una carnita asada en la zona de asadores.
Los precios de entrada son:
- Adultos: $150
- Niñas, niños e Inapam: $130
- Estudiantes credencial vigente: $130
Horario: todos los días del año de 07:00 a 18:00 horas
Ubicación: Prol. 11 Sur 5117, Calzada Mayorazgo.
Jalisco
Parque Acuático Chimulco
Ubicado en Villa Corona, el Parque Acuático Chimulco aparece en las recomendaciones de Profeco por sus toboganes, el río Lazy, lluvia termal, fiestas de espuma, albercas de hidromasaje y atracciones como Splash Factory. Todo esto para una escapada de verano.
Los precios de entrada son:
- Adultos: $220
- Niñas y niños de 3 a 10 años: $120
- Inapam y estudiantes con credencial: $140
Horario: todos los días del año de 08:00 a 18:00 horas
Ubicación: Av. Vicente Ruiz Sahagún 75, col. Centro Villa Corona
Parque Acuático Los Camachos
Si te encuentras en tierras tapatías, otro balneario a considerar es el Parque Acuático Los Camachos, que cuenta con atracciones extremas como Aquaturbo y Kamikaze, además de toboganes y una zona infantil.
Según Profeco, los precios de entrada son:
- Adultos: $220
- Niñas y niños: $110
Horario: todos los días del año de 09:00 a 18:00 horas
Ubicación: Nva. Carretera a Saltillo km 19, Guadalajara.
Hidalgo
Parque Acuático Te-Pathé
Gracias a su variedad de atracciones, el Parque Acuático Te-Pathé es uno de los destinos que debes tomar en cuenta para tus vacaciones, sobre todo por su cercanía con la CDMX.
En dicho balneario encontrarás albercas familiares, albercas de olas salvajes, un río lento, y las atracciones Kamilancha y Guardia Pirata.
De igual manera, ofrece hospedaje en hotel y en cabañas.
Los precios de entrada son:
- Adultos: $200, o compra en línea por $170
- Grupo de 35 a más personas: $180
- Con Inapam: $100
- Personas con discapacidades: gratis
Horario: todos los días del año de 07:00 a 20:00 horas
Ubicación: Carretera México-Laredo km 152.5, Ixmiquilpan.
Guerrero
Parque Acuático Agua Salvaje
Finalmente, en Pie de la Cuesta puedes visitar el parque Agua Salvaje es uno de los destinos de aventura más famosos de la región.
Aquí, el entretenimiento es para toda la familia con sus albercas profundas, toboganes y hasta un simulador de vuelo. Al igual que las anteriores opciones, cuenta con hotel.
- Personas adultas: $200
- Menores: $150 pesos
- Con Inapam: $100
Horario: viernes a domingos de 10:00 a 18:00 horas
Ubicación: Av. Fuerza Aérea km 12.5, Pie de la Cuesta, Acapulco
Ahora que conoces las recomendaciones de Profeco, empaca tu traje de baño y disfruta un verano refrescante.
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