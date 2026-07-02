El fin de semana se acerca, y si ya estás buscando tu próxima salida, en Destinos te proponemos 5 lugares cerca de la CDMX, ideales para un viaje exprés.

Tour histórico en Zempoala

Entre los 9 pueblos mágicos de Hidalgo aparece Zempoala, que a pesar de ser uno de los más cercanos a CDMX (a poco más de una hora), suele pasar desapercibido.

Aprovecha el fin de semana y lánzate a este tour guiado por los monumentos coloniales más bonitos del destino.

Foto: Ayuntamiento de Zempoala

Pasea por el imponente Exconvento de Todos los Santos (del siglo XVI), conoce la historia de la Virgen del Refugio, realiza una pequeña ofrenda con una veladora y finaliza con una fotografía panorámica en el Acueducto del Padre Tembleque, Patrimonio de la Humanidad.

Cuándo: sábado 4 de julio desde las 10:00 a.m.

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Tiene un costo de $200 pesos por persona. Incluye guía, ofrenda, fotografía en el acueducto, souvenir y recorrido por el templo.

WhatsApp: (743) 688 2559.

Súbete al teleférico de Taxco

A menos de 3 horas de la CDMX, el pueblo mágico de Taxco es uno de los destinos más pintorescos de Guerrero por sus callejones empedrados que zigzaguean entre subidas y bajadas. Hay minas que visitar, talleres de plata, casonas coloniales y hoteles con vistas asombrosas, como el Montetaxco.

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Este alojamiento ofrece una experiencia única: un paseo en teleférico de 800 metros de longitud, a una altura máxima de 183 metros.

El recorrido completo dura aproximadamente 5 minutos, tiempo suficiente para tomar fotos panorámicas de este pueblito entre cerros, con sus típicas casas blancas y techos de teja roja, coronados por la bella Parroquia de Santa Prisca.

Cuándo: viernes y sábado de 8:00 a.m. a 8:30 p.m. y domingo de 8:00 a.m. a 6:30 p.m.

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Costo por viaje redondo: $160 pesos por persona y $120 para adultos mayores.

WhatsApp: (762) 116 5343.

Comida mexicana en el centro de Cholula

En el pueblo mágico de Cholula, la ciudad ‘viva’ más antigua de América, además de subir a la Gran Pirámide y recorrer sus bellas iglesias novohispanas, date un tiempo este fin de semana para disfrutar la comida en alguno de sus muchos restaurantes.

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A 2 horas de CDMX, justo a un par de calles de la Gran Pirámide, 'Ciudad Sagrada' es una buena opción con vista al enorme basamento. Se especializa en cocina mexicana y a la parrilla. Cuenta con jardines.

Fotos: Ciudad Sagrada

Abre viernes y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sitio web: ciudadsagrada.mx

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Rafting en el río Amacuzac de Morelos

La temporada de lluvias ya comenzó, así que es el momento para practicar rafting en el río Amacuzac, el más extenso de Morelos y uno de los más cercanos a CDMX (2 horas) para esta experiencia.

Sobre una balsa inflable de la agencia Xstream Rafting, atraviesa rápidos de niveles II a IV (dificultad moderada) y rema de 12 a 15 kilómetros entre paisajes impresionantes: cañones, vegetación exuberante y manantiales.

Foto: Xstream Rafting

Disponible el fin de semana en diferentes horarios.

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Desde $1,100 pesos por persona. Incluye equipo de seguridad, guía, seguro de accidentes, hidratación, snacks y transporte de la base al río y viceversa.

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WhatsApp: (56) 5890 7165

Recorrido de leyendas en el centro de Querétaro

El centro histórico de Querétaro, a 3 horas de CDMX, es Patrimonio de la Humanidad desde 1996.

Por la noche, toma un recorrido guiado de leyendas, conducido por un actor que da vida al Marqués de la Villa del Villar del Águila. El tour pasa por calles y casonas protagonistas de leyendas y relatos tenebrosos, como La Zacatecana, Don Bartolo, el Conde de Sierra Gorda y más.

Foto: Leyendas y Mitos de Querétaro

Disponible el sábado a las 9:00 p.m.

El costo es de $250 pesos por adulto, $200 para estudiantes, maestros y adultos mayores, $120 niños de 8 a 12 años y $70 para menores de 4 a 7 años.

Teléfono: (442) 359 6334.

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