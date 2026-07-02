Mali, una pastor belga que forma parte del grupo de rescatistas Topos Azteca, se ha convertido en uno de los símbolos de esperanza en medio de toneladas de concreto y devastación para encontrar personas con vida luego de los terremotos en Venezuela.

Incansable, entre montañas de concreto y horas de angustia, Mali de 7 años de edad, ha logrado junto con su binomio humano, Miguel Ángel García, localizar y rescatar a cuatro personas, dos de ellas con vida y otro perrito entre los escombros.

Miguel Ángel García, dijo que la importancia de los perros de rescate es que agilizan las labores con su sensibilidad de olfato y oído para encontrar gente con vida, fallecidos y otras mascotas.

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Detrás de cada uno de esos hallazgos hay años de entrenamiento, un olfato extraordinario y una determinación que no conoce el cansancio. Mientras las máquinas remueven escombros, Mali busca algo mucho más valioso: una señal de vida.

"Mali", binomio canino que ayuda a rescates en Venezuela. Foto: redes sociales Topos Aztecas

En medio de una de las peores tragedias que ha vivido Venezuela, su trabajo recuerda que la esperanza también puede llegar sobre cuatro patas.

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Mali, su binomio humano y las decenas de rescatistas de Topos Azteca siguen en la zona cero de Caracas y en otras poblaciones devastadas por los terremotos del pasado 24 de junio en busca de rescatar a sobrevivientes.

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