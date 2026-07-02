[Publicidad]
Mali, una pastor belga que forma parte del grupo de rescatistas Topos Azteca, se ha convertido en uno de los símbolos de esperanza en medio de toneladas de concreto y devastación para encontrar personas con vida luego de los terremotos en Venezuela.
Incansable, entre montañas de concreto y horas de angustia, Mali de 7 años de edad, ha logrado junto con su binomio humano, Miguel Ángel García, localizar y rescatar a cuatro personas, dos de ellas con vida y otro perrito entre los escombros.
Miguel Ángel García, dijo que la importancia de los perros de rescate es que agilizan las labores con su sensibilidad de olfato y oído para encontrar gente con vida, fallecidos y otras mascotas.
Lee también ONU prevé asistir a 500 mil damnificados en Venezuela; cuenta con 3 mil toneladas de alimentos para repartir
Detrás de cada uno de esos hallazgos hay años de entrenamiento, un olfato extraordinario y una determinación que no conoce el cansancio. Mientras las máquinas remueven escombros, Mali busca algo mucho más valioso: una señal de vida.
En medio de una de las peores tragedias que ha vivido Venezuela, su trabajo recuerda que la esperanza también puede llegar sobre cuatro patas.
[Publicidad]
Mali, su binomio humano y las decenas de rescatistas de Topos Azteca siguen en la zona cero de Caracas y en otras poblaciones devastadas por los terremotos del pasado 24 de junio en busca de rescatar a sobrevivientes.
nro/apr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Plan Oriente del Edomex se ejecuta con una inversión superior a los 75 mil mdp; reúne 121 programas y acciones para transformar la región
Nación
FGR revive caso de Agronitrogenados ligado a Gilda Lozoya; ¿de qué se le acusa a la hermana del exdirector de Pemex?
Economía
Prevé Banamex aumento de la deuda mayor a lo previsto; urge a acciones contundentes para mejorar la inversión
Metrópoli
Suman 723 conductores remitidos al Torito por exceso de alcohol durante el Mundial; se han realizado casi 200 mil pruebas